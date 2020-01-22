Искусственные деньги

Чиновник Коррупченко женился, набрал откатов на миллионы евро, и теперь их надо как-то легализовать. Для этого жена чиновника заблаговременно открывает фонд в Дубае, какую-нибудь Art Invest Corp.



Фонд потихоньку скупает и продает всякие предметы искусства, вазочки-картиночки… Наконец он решается выставить на аукцион свое сокровище, картину знаменитого в узких кругах Джеронимо Паперделле «Дождливый закат над Луарой», которую несколько лет назад кто-то купил на рынке в Марселе за 500 евро.



За эти годы картина прошла кучу выставок, неоднократно меняла хозяев, печаталась в глянцевых журналах и всячески пиарилась, в том числе маститыми искусствоведами, которые тоже хотят есть. Так что к аукциону «Дождливый закат...» подошел уже с ценником 100.000 евро.



К этому времени муж организует сеть подставных фирм и лиц, один из которых, импозантный пожилой мужчина с благородной сединой, едет на аукцион и садится в третьем ряду. В зале начинается борьба, подставные лица поднимают цену на картину до небес. «Два миллиона! Три миллиона! Пять! Пожилой мужчина в третьем ряду — пять миллионов! Продано!»



Вот оно, искусство! Чиновник только что, прямо на наших глазах, легализовал 5 млн евро, заплатив их конторе собственной жены. А все потому, что у четы Коррупченко есть вкус и тяга к прекрасному.

