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Искусственные деньги
Художники объяснили, кому выгодны
высокие цены на картины
22 ЯНВАРЯ 2020
Судебная искусствоведческая экспертиза специалистов Третьяковской галереи по трем картинам Никаса Сафронова снизила их среднюю стоимость с 1,7 миллиона рублей до примерно 90 тысяч рублей за каждую. Выяснилось, что в основе полотен — цифровая печать на холсте, доступная посетителю практически любого фотосалона. Впрочем, согласно выводам искусствоведов, «поверх слоя печатного изображения имеется проработка живописными средствами».

Поводом для пристального анализа стал судебный спор между художником и директором ульяновского ледового дворца «Волга-Спорт-Арена» Эдуардом Шабалиным. Между тем, не попадающие в материалы следствия живописные полотна, листы графики и даже неосязаемые перформансы, в том числе малоизвестных широкому кругу художников, стоят многократно дороже.

Федеральное агенство новостей пообщалось с искусствоведами и выяснило, как формируется стоимость подобных работ, можно ли ценность подлинного искусства измерять в рублях, какие картины украшают коттеджи на Рублевке и почему в галереях вместе с коллекционерами все чаще можно заметить… коллекторов.

«Как мне это монетизировать?»

Работы российских художников растут в цене
По словам художницы и сотрудницы научного отдела Музея современного искусства «Гараж» Ильмиры Болотян, из 80 человек, пришедших на обучение в основанное ей Агентство продвижения художников (проект действовал в 2018–2019 годах), лишь четверо были знакомы с историей искусства, четко понимали, что это за сфера и имели портфолио. Остальные пришли просто за путевкой в мир престижных биеннале и многомиллионных доходов.

У них были идеалистические представления о том, что такое искусство, арт-рынок, пояснила Ильмира. Они хотели участвовать в выставках, делать свои выставки — делиться чем-то с миром по принципу «Я творю, и мне хочется, чтобы на это кто-то еще посмотрел».

Ильмира Болотян
Художник, искусствовед
Мало кто хотел читать ключевые тексты по истории искусства или хотя бы изучить историю искусства ХХ века. Самый популярный, конечно, запрос был: «Я рисую — как мне это монетизировать?»
— рассказала ФАН Болотян.
Экспозиция выставки «Пейзаж Y». Фото Влада Чиженкова
Стремление молодых творцов получить кучу денег за свои произведения вполне объяснимо. Цены на некоторые шедевры на аукционах и в агентствах по продаже картин впечатляют, особенно в соотношении с самими картинами.

К примеру, в каталоге галерейного проекта «a-s-t-r-a», созданного в 2018 году Алиной Крюковой, женой актера Константина Крюкова, есть полотно Александра Селиванова, где изображены две симметричных серых полосы на бордовом фоне, и даже название не помогает обывателю постичь скрытый смысл: работа озаглавлена «Без названия». Впрочем, стоит картина, по меркам западного арт-рынка, совсем недорого — 100.000 рублей.
Там же можно найти еще одно аналогичное селивановское полотно, а также объемные расчерченные «в клеточку» цветные параллелепипеды на белом фоне, настенные скульптуры из полированной «нержавейки» художника Димы Хунзельвега с ценой по запросу и работы других современных художников.

Западные критики с удовольствием констатируют: российское искусство растет в цене и все увереннее занимает позиции на мировом рынке. Последними крупными событиями на арт-рынке стали аукцион современного русского искусства в Лондоне, впервые за 10 лет организованный Уильямом Макдугаллом, и традиционные продажи в московском аукционном доме VLADEY, одновременно прошедшие в конце прошлого года.

«Уильям Макдугалл уже давно говорит, что русское современное искусство — это самая недооцененная сфера арт-рынка и прекрасная возможность для инвестиций. Пока еще слишком рано говорить о том, отражают ли оживленные ноябрьские продажи переломный момент на пути к исполнению этого пророчества, но они дают основания для оптимизма», — поделился своими впечатлениями историк искусства и арт-критик Симон Хьюитт в публикации «Новые надежды для современного русского арт-маркета?».
За 100.000 евро (более 6,8 миллионов в пересчете на рубли) был продан таинственный «Лес вокруг» Олега Васильева, за 120.000 евро (более 8,2 миллионов рублей) — его же «Свобода в ночном тумане», где внимательный зритель может угадать очертания американской Статуи Свободы. Значительно дешевле была продана «Собачка» Вовы Марина с головой-пилой и туловищем-веткой — всего за 1200 евро.

Лондонские покупатели тоже высоко оценили работы мастеров из России. Так, «Абстрактная композиция» Давида Какабадзе ушла с молотка за 45.500 фунтов стерлингов (более 3,6 миллиона рублей), а графичный «Большой театр» Валерия Кошлякова — за 83.200 фунтов стерлингов (свыше 6,6 миллионов рублей).
Пожалуй, самой удивительной в глазах обывателей сделкой в мире искусств в ушедшем году стала продажа купленного в супермаркете и примотанного скотчем к стене банана. Инсталляция «Комик» итальянского художника Маурицио Каттелана была продана на арт-ярмарке в Майами-Бич во Флориде за 120.000 долларов США. Главный предмет инсталляции — банан — сначала задумывалось создать из смолы или бронзы, но в итоге художник решил купить настоящий плод в супермаркете.

«До того, как появилась информация о продаже, основатель галереи Эммануэль Перротин сказал CNN, что бананы являются «символом мировой торговли, классическим средством шуток, несут двойной смысл», добавив, что художник превращает обыденные объекты в «повод как для восхищения, так и для критики». Потенциальные покупатели должны отметить, что нет четких инструкций о том, что делать, если бананы начинают разлагаться», — сообщает CNN.

Правда, инсталляция не успела начать загнивать: ее съел другой современный художник, Дэвид Датуна, на той же самой арт-ярмарке, заявив, что работа оказалась очень вкусной. Был ли платным перформанс «Голодный художник», не уточняется, однако съеденный банан выложившему 120.000 долларов ценителю искусства позже возместили.

«Искусство легализации»

Вопрос отмывания денег через покупку картин в России не актуален, но возможен
Обыватели на подобные события из мира искусств реагируют, мягко говоря, с недоумением и пытаются объяснить происходящее в том числе схемами отмывания денег.

Вот одно из гуляющих по Сети объяснений, как примерно это может происходить:
Чиновник Коррупченко женился, набрал откатов на миллионы евро, и теперь их надо как-то легализовать. Для этого жена чиновника заблаговременно открывает фонд в Дубае, какую-нибудь Art Invest Corp.

Фонд потихоньку скупает и продает всякие предметы искусства, вазочки-картиночки… Наконец он решается выставить на аукцион свое сокровище, картину знаменитого в узких кругах Джеронимо Паперделле «Дождливый закат над Луарой», которую несколько лет назад кто-то купил на рынке в Марселе за 500 евро.

За эти годы картина прошла кучу выставок, неоднократно меняла хозяев, печаталась в глянцевых журналах и всячески пиарилась, в том числе маститыми искусствоведами, которые тоже хотят есть. Так что к аукциону «Дождливый закат...» подошел уже с ценником 100.000 евро.

К этому времени муж организует сеть подставных фирм и лиц, один из которых, импозантный пожилой мужчина с благородной сединой, едет на аукцион и садится в третьем ряду. В зале начинается борьба, подставные лица поднимают цену на картину до небес. «Два миллиона! Три миллиона! Пять! Пожилой мужчина в третьем ряду — пять миллионов! Продано!»

Вот оно, искусство! Чиновник только что, прямо на наших глазах, легализовал 5 млн евро, заплатив их конторе собственной жены. А все потому, что у четы Коррупченко есть вкус и тяга к прекрасному.
В объяснениях попроще рассказывается о том, как миллионеры, жертвуя музеям переоцененные «произведения искусства» и становясь благотворителями, освобождаются таким образом от уплаты части налогов. И чем выше цена, тем им выгоднее.

Впрочем, по словам самих художников и искусствоведов, в России ни та, ни другая схема не являются актуальными. Во-первых, законодательство РФ не предполагает налоговых льгот для жертвователей картин музеям. Во-вторых, арт-рынок в нашей стране, хоть и ориентируется на западный, еще не настолько развит, а с другой стороны, в большой степени строится все-таки на объективных оценках экспертов.
Арт-рынка, как такового, в западном понимании, в России вообще не существует. Есть крошечная территория, где происходит симуляция западной модели. Полагаю, что количество спекуляций в этой сфере прямо пропорционально присутствию самого арт-рынка в России — то есть это доли долей процента»,
— рассказал ФАН художник, один из членов Русского художественного союза Алексей Беляев-Гинтовт.
Ильмира Болотян называет истории с нелегальными схемами мифами. По ее мнению, художники с улицы с «неосознанной художественной практикой» (проще говоря, с маловнятной мазней) как правило не интересны ни экспертам, ни галеристам.

«Устроено все, я бы назвала это, по любви. Вот есть художник. Если это профессиональный художник, а не самоучка, который просто сам себе творит, тогда это наивное искусство, ар брют. А если он знаком с историей искусства, историей живописи, если он бывает регулярно в Америке, Европе, то у него, безусловно, есть свое видение, что такое искусство, и он в своей практике это видение передает», — поясняет Болотян.

Алексей Беляев-Гинтовт
Художник
По ее словам, сегодня художники выбирают самые разные пути для творчества, пытаясь «оживить» традиционную живопись. Тем самым они утверждают, что старое искусство ушло в прошлое, и сооружают из его обломков новые форматы. Или вообще отказываются от холста и устраивают перформансы, которые могут затрагивать самые разные области.

При этом у профессионального творца есть определенные этические и эстетические убеждения, свой взгляд на окружающую его среду — то, что в отрасли называют statement. Все это он обязан уметь сформулировать и пояснить.
То же самое и об экспертах: они достаточно долго учатся своей профессии, читают и, в идеале, любят то, чем занимаются. И у них тоже есть видение, каким должно быть искусство. Когда происходит совпадение взглядов художника и эксперта, то художнику ничего больше делать не надо, кроме своей работы»,
— пояснила собеседница ФАН.
По словам Болотян, если эксперт на основе своих знаний и представлений об искусстве высоко оценил работу художника, то будучи куратором, он будет приглашать его участвовать в своих групповых выставках или организовывать их для него. Музейный работник будет заинтересован в том, чтобы художник был выставлен в его музее или продал в музейную коллекцию свои работы. Агент — в том, чтобы продать работу.

Основное значение для определения стоимости работы имеет оценка эксперта, признает Болотян. Однако важны также и другие факторы: живопись традиционно дороже графики, созданное в единственном числе произведение дороже одного из ограниченного количества копий, бронза дороже пластика и так далее.

Важен и персональный бренд самого художника: его участие в выставках и биеннале, номинирование на премии и сами премии, присутствие в арт-среде в целом. На стоимость работ российских художников влияют и цены на творчество их коллег на Западе, на развитых рынках, поясняет сотрудница «Гаража».
«Вот будет в Европе лист графики формата А3 молодого художника стоить от 400 до 600 евро — примерно такую же цену ставят галеристы и у нас. И это правильно, потому что рынок современного искусства международный. Если бы мы ориентировались только на местный рынок, у нас бы работы стоили очень дешево. Такая галерея никогда бы не вышла на европейский рынок, потому что они изначально решили демпинговать», — рассказала художница.

По словам Болотян, случаи излишне завышенных цен на произведения искусства — это скорее исключение из правил.
Даже если такие случаи и были, то это уже был проект, и люди делали его, чтобы проверить эти механизмы. То есть это уже искусство, это уже интересная история — сделать что-то такое специально»,
— добавила Болотян.
При этом, по словам представителей мира искусства, нередко эпатажные, ориентированные на максимальный хайп жесты вообще не получают одобрения кураторов, галеристов и других представителей современного искусства.

«Мы знаем такие истории, когда автор сам в себя очень много вкладывает и очень популярен, как говорят, в народе, но совершенно не признан в профессиональной среде, например Покрас Лампас. Это дизайнер, который решил создать себе средствами маркетинга образ художника. Не получилось. Сколько бы он ни вбухал в свои выставки денег, он будет маргиналом в истории искусств», — считает собеседница ФАН.

Если Покрас Лампас и попадет туда, то только как яркий пример художника-маркетолога, рассказывает Болотян. А вот если бы он отрефлексировал всю свою деятельность как проект, вот это можно было бы назвать критическим искусством, добавила она. Однако, по ее словам, дизайнер не рефлексирует таким образом.
Проект «Нарисуй это! Случай арт-терапии для семи художников». Фото Евгении Суриной
В России есть целые сообщества художников-традиционалистов, не только не поддерживающих, но и выступающих против современных направлений в искусстве, в том числе так называемого акционизма.

Самым известным представителем последнего у нас в стране стал Петр Павленский, печально прославившийся тем, что зашивал себе рот в поддержку Pussy Riot, обнаженным обматывался колючей проволокой, прибивал половые органы к брусчатке Красной площади и поджигал дверь здания ФСБ России. При этом его попытка повторить нечто подобное в одном из европейских банков отчего-то не встретила там ни одобрения, ни хотя бы сочувствия...

«Популярный сейчас акционизм является частью пародии и симуляции пресловутого Запада. Безусловно, он начинается и заканчивается в политических процессах и никакого отношения к искусству не имеет вообще. Отечественный акционизм противоположен большому народу и представляет малый народ — не в этническом, а в социологическом смысле», — заключил Алексей Беляев-Гинтовт.

Холст, подрамник и краски

Среди покупателей картин в России почти нет чиновников, но есть коллекторы
Основными покупателями живописных картин в России сегодня ожидаемо становятся вполне обеспеченные люди. Некоторые из них самостоятельно разбираются в искусстве, но таких единицы — в основном ценители прекрасного нанимают консультантов, чтобы не прогадать с покупкой.

«Основный зритель художника — все-таки эксперт. Искусство никогда не ориентировалось на широкую публику. Даже если мы вспомним историю, изначально заказчики — это правители, церковь, богатые люди, небольшой элитарный круг. К сожалению или к счастью, мало что изменилось с тех пор», — оправдывает такое положение дел Болотян.

По ее словам, искусство, кроме всего прочего, сегодня воспринимается и как инструмент инвестиций.
Ильмира Болотян. Свидания в музее (фрагмент)
«Это сомнительный, но все-таки — способ инвестиций. Можно инвестировать в золото, можно инвестировать в искусство: то и другое понемногу растет в цене, то и другое является материальными предметами, то и другое имеет символическую на самом деле ценность, которую прописали люди и рынок. Золото — это по большому счету только кусок металла, а картина — холст, натянутый на подрамник, и краски», — говорит эксперт.

При этом, по свидетельству Болотян, среди почитающего современное искусство элитарного круга… практически нет госслужащих.
Наши чиновники вообще не разбираются в современном искусстве от слова «совсем» и покупают только реализм. И это, с одной стороны, хорошо, иначе выпускники Суриковского и Строгановки очень бедствовали бы, а так росписи на Рублевке делают именно они»,
— пояснила эксперт.
К слову, среди посетителей биеннале и арт-ярмарок начала выделяться совсем уж неожиданная категория, в отношении которой у некоторых из живописцев и галеристов как раз есть подозрения в «отмывании» денег, но подтвержденной информации на этот счет нет. На выставках периодически появляются одетые в джинсы и кожанки… коллекторы.

«Я видела этих мужчин в джинсах, кожаных куртках — как будто из 1990-х, но облагороженных. Знакомый художник рассказал мне, что это, видимо, коллекторы. Они же выбивают деньги, часто незаконными методами, это уже такой теневой бизнес, и в таком случае ты всегда под угрозой потерять свои активы. А когда твои активы — произведения искусства, то это неочевидные деньги. Ценная картина или нет, знают опять же только эксперты. Соответственно это такой безопасный способ вложиться и не потерять. Однако это только мое предположение», — поделилась с ФАН Ильмира Болотян.

В противовес идеям об элитарности искусства Беляев-Гинтовт выступает с прямо противоположной точкой зрения, озвученной еще большевиками: искусство принадлежит народу.
Перформанс арт-группы «Музей практик чувствования» на выставке «Пейзаж Y». Фото Вячеслава Романюка
Я сам являюсь представителем направления нового имперского евразийского искусства. Оно по всем своим составляющим сущностно противоположно арт-рынку и никаким образом не связано с финансовой составляющей. Наоборот, наше направление противопоставлено ей и представляет интересы большого народа»,
— отметил художник.
Алексей Беляев-Гинтовт. «Парад Победы 2937»
Вечный спор, может ли искусство продаваться и каким оно должно быть, в арт-среде современной России продолжается. Служит ли эта сфера еще и изысканным пространством легализации незаконных финансовых активов, остается открытым вопросом.

Даже убежденные в добросовестности экспертов-искусствоведов художники не отрицают тот факт, что в тяге к прекрасному замечены едва ли отличающие Моне от Мане представители коллекторских агентств. Это не отменяет добросовестности и неподкупности большинства тружеников этой сферы и того, что случаи правонарушений и нелегальных махинаций — скорее исключение, чем правило.

Впрочем, представления современных художников и экспертов об искусстве настолько безграничны, что «магическому» превращению «грязных» денег в «чистые» в стенах галереи или аукционного дома ничто не мешает стать художественным актом, темой для инсталляции – например, с наполненным водой тазом и куском хозяйственного мыла.
Анна Клименко

Иллюстрации Вячеслава Романюка, Евгении Суриной, Влада Чиженкова, a-s-t-r-a.com, evrazia.org, macdougallauction.com, pixabay.com, vladey.net.
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