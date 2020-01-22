Баранов считает, что Facebook не заинтересован в российской аудитории

Москва, 22 января. Меньше тысячи человек понадобится для организации хранения данных российских пользователей Facebook на территории страны, как раз такое количество сотрудников набирает компания. Однако, как отметил завкафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов, соцсеть сознательно отказывается от выполнения законов РФ.

Facebook намеревается набрать к концу года тысячу человек для британского офиса. Новые сотрудники займутся приоритетными направлениями работы компании, пока та продолжит сознательно нарушать российские законы и отвечать отказом на требование хранить данные пользователей на территории РФ.

Баранов считает, что для Facebook неисполнение требования российских властей стало принципиальной позицией. По его словам, дело здесь вовсе не в технических сложностях, потому что всеми необходимыми ресурсами компания располагает.

«То, что они не хотят выполнять наши законы — это не технологический вопрос, а политический», — цитирует эксперта «Слово и Дело».

Он считает, что исправить ситуацию по силам Роскомнадзору, хоть урегулирование связанных с Интернетом вопросов — более чем сложный процесс.

Баранов напомнил, что Facebook не боится терять российскую аудиторию, о чем не раз заявлял. Доля российских пользователей соцсети настолько мала, что ее руководство не заинтересовано в их поддержке и реагировании на проблемы. В итоге, Facebook незаконно блокирует аккаунты пользователей из России.

Эксперт уверен, что Facebook не станет ничего делать для сохранения российской аудитории, если встанет вопрос о блокировке соцсети на территории РФ.

«Facebook не пойдет навстречу», — заключил Баранов.

На протяжении более чем двух последних лет Facebook постоянно попадает в скандалы, связанные как с вопросами конфиденциальности и защиты данных, так и с обвинениями в разрушении демократии и антимонопольными расследованиями Федеральной торговой комиссии (FTC).

Как отмечал депутат Государственной думы Виталий Милонов Facebook, а вместе с ним YouTube, Google, Twitter несут в себе ощутимую угрозу как для безопасности данных своих пользователей, так и их информационной гигиены — блокируют аккаунты официальных и общественно значимых лиц РФ, при этом дают возможность высказаться деструктивным элементам.

Компания на протяжении длительного времени ведет недружественную по отношению к России политику. Политолог Сергей Марков призвал не использовать для общественного диалога Facebook, а развивать свои социальные медиа.