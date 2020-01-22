Швыткин заявил, что агрессивные действия США и НАТО нарушают суверенитет Ирака и Сирии

Москва, 22 января. Действия США и стран НАТО на Ближнем Востоке являются ярким свидетельством игнорирования норм международного права. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обладает потенциалом для расширения своего влияния в ближневосточном регионе. По его словам, страны НАТО обсуждают вопрос о возможном расширении роли альянса на Ближнем Востоке.

«Я считаю, что у НАТО есть потенциал для того, чтобы делать больше, но в основном не через боевые миссии», — заявил Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО может расширить свою роль в регионе через обучение военных сил стран Ближнего Востока, в особенности в Ираке.

Стоит отметить, что безответственные действия США на Ближнем Востоке привели к обострению ситуации в регионе и усилению конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. Причиной этому послужило убийство командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в Ираке, которое было совершено американскими военными 3 января.

Позднее Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по двум военным базам США в Ираке. Кроме того, после убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, которая предполагает вывод войск США. Однако в Пентагоне заявили, что американские войска не намерены покидать Ирак.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин напомнил, что США и страны НАТО являются непрошенными гостями на Ближнем Востоке, а их агрессивные действия нарушают суверенитет Ирака и Сирии.

«Страны НАТО, прежде всего в лице США и ряда других государств, совершают агрессивные действия сами в отношении стран Ближнего Востока, в частности Ирака, Сирии и, конечно же, являются непрошенными гостями в этих государствах. Ирак ставит вопрос о выводе войск США, а США в грубой форме говорят, что мы никого не выведем, тем самым явно нарушая суверенитет Ирака», — пояснил парламентарий.

Он также добавил, что незаконные действия США и стран НАТО на Ближнем Востоке являются ярким свидетельством игнорирования норм международного права, передает iReactor.

«Я осуждаю действия со стороны стран блока НАТО в части нелегитимности соответствующих действий в рамках заявления руководителя блока НАТО», — подчеркнул Швыткин.

По его словам, присутствия войск США и НАТО на Ближнем Востоке является нарушением суверенитета стран региона.