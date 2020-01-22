Звезда «Монти Пайтона» скончался в Лондоне

Лондон, 22 января. Британский актер, режиссер и продюсер Терри Джонс, легенда комик-группы «Монти Пайтон», скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает в среду BBC News.

По данным телекомпании, о смерти артиста сообщил его менеджер. Уточняется, что британский артист страдал редким заболеванием — лобно-височной деменцией. По имеющимся данным, артист умер дома в кругу своих родных.

«Монти Пайтон» — британская комик-группа, которая была создана в 1969 году и просуществовала вплоть до 2014 года. В коллектив входили Джонс, Гиллиам, Грэм Чэпмен, Джон Клиз, Эрик Айдл и Майкл Пейлин. Артисты выпускали популярную телевизионную передачу «Летающий цирк Монти Пайтона», а также сняли три полнометражных картины «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Жизнь Брайана» и «Смысл жизни по Монти Пайтону».