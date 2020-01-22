Путин разрубил «гордиев узел» правительства для спасения РФ из трясины глобального рынка

«Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстояньи», — писал Сергей Есенин. А за сотни лет до него Леонардо да Винчи сказал: «Враг, указывающий на ваши недостатки, полезнее, чем друг, желающий их скрыть». Поэтому вдвойне интересно, какой оказалась реакция наших зарубежных партнеров на новый состав правительства России, объявленный вечером 21 января.

Но, обратившись к самым статусным медиа-площадкам, мы сталкиваемся с неожиданным сюрпризом. Никаких значимых содержательных комментариев там просто нет. В лучшем случае идет публикация информации по отдельным персоналиям.

Оказывается, наших партнеров, особенно западных, куда больше занимает проблема изменений в Конституции России, которые жестко и массированно критикуются. А смена правительства «по умолчанию» подается там чуть ли не в качестве очередной прихоти Кремля, который при желании может менять министров хоть каждый день.

Как и полагается, наиболее концентрированно эта реакция проявлена в украинских источниках, находящихся на крайней периферии западного глобального коммуникационного пространства. Они утверждают, что проблемой является не сама по себе смена правительства в России, что все — гораздо глубже и серьезнее, что Владимир Путин совершил-де госпереворот в системе управления, и что это — уже не внутреннее дело России, поскольку теперь международное право для Москвы больше не будет иметь никакого значения.

Конечно, все это — не какая-то аберрация точки зрения, а выверенная информационная политика, в которой и «Би-Би-Си», и «Си-Эн-Эн», и «Блумберг», и «Рейтерс», и остальные флагманы глобального медиа-рынка «строятся», как железные опилки вокруг магнита. Такая реакция говорит, прежде всего, о неизлечимой «путиноцентричности» в восприятии современной России «коллективным Западом», «с нашей стороны» заданная известными словами «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России».

Возможно, если бы перемены затронули собственно президентский пул в правительстве — глав министерств обороны, иностранных дел и других «силовых» ведомств — то реакция со стороны зарубежных партнеров могла оказаться принципиально иной, поскольку напрямую касалась бы их безопасности и других жизненно важных интересов. Однако в этом отношении как раз ничего не поменялось, поэтому для Запада, по факту, видимо, тоже не поменялось вообще ничего. Во всяком случае — ничего такого, на что стоило бы обращать повышенное внимание.

И это обстоятельство лишний раз говорит о том, что современную Россию не понимают ни на Западе, ни даже на Востоке. Максимальную планку здесь взял упомянутый Reuters, по мнению которого неожиданная смена правительства призвана поднять реальные доходы россиян и реализовать крупные национальные инфраструктурные проекты, которые помогут России прорваться в новую экономическую лигу, что, мол, и является новым главным приоритетом Путина.

Хотя, похоже, на самом деле речь идет не о «новой экономической лиге» — речь идет о новой экономической реальности. И политической тоже.

Ни для кого не секрет, что минимум со второй половины 1980-х годов, то есть на протяжении 30 с лишним лет, сначала советская, а затем и российская государственность была ориентирована на то, чтобы максимально быстро встроиться в глобальный рынок. В настоящее время этот рынок с фундаментом в виде «империи доллара» исчерпал все свои возможности и стоит перед перспективой неизбежного краха с распадом на несколько финансово-экономических макрорегионов.

В этих условиях приоритетом России становится уже не встраивание в глобальный рынок, а как можно более быстрая и полная «отстройка» от него, скорейшее спасение страны из трясины.

Эта задача была поставлена перед правительством Дмитрия Медведева, но его деятельность в данном направлении за 2018–2019 годы должных результатов не принесла. По целому ряду причин, в числе которых далеко не последнее место занимала как раз «глобальная встроенность» значительной части наличных российских элит в целом и финансово-экономического блока правительства в частности.

Развязать этот «гордиев узел» в нужные сроки никак не удавалось — поэтому пришлось его рубить. Да еще — с изменением тех статей Конституции 1993 года, которые как раз и определяли параметры встраивания нашей страны в глобальный рынок.

В этой ситуации призыв команды Михаила Мишустина, многие члены которой несколько лет проходили обучение в рамках Программы развития кадрового управленческого резерва (школы губернаторов), выглядит как введение «опричнины» Иваном Грозным или института ЧК Владимиром Лениным.

Правда, не в «авральном», а в плановом порядке. Путин всегда обеспечивает себе максимальную степень свободы действий и необходимые для этого резервы, в том числе кадровые.

Команда Мишустина — один из таких резервов, далеко не единственный и далеко не последний. Сейчас она, скажем так, «брошена в дело». И последствия этого должны проявиться очень быстро — не только внутри страны, но и за рубежом.