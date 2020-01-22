Депутат НС ДНР Бердический осудил Киев за отказ от полного разведения сил в Донбассе

Каждому, кто спит и видит поражение народных республик, стоит вспомнить, чем закончились военные кампании ВСУ под Иловайском и Дебальцево. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

Отказ от разведения сил

Киев отказывается поддерживать полное разведение сил и средств на линии соприкосновения на территории Донбасса из-за опасения замораживания военного конфликта. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, что противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться?.. А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт», — заявил он.

Он напомнил, что линия разграничения составляет 410 километров и разведение может занять «годы». Это, по его словам, Украине «категорически не подходит».

«Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией... уже никто не говорит о возвращении территорий, или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетиями», — объяснил он.

При этом Загороднюк выразил мнение, что Украине не потребуется полное разведение сил при выполнении Минских соглашений. Украинские власти, по его словам, рассматривают разведение исключительно в отдельных точках, и то только в качестве гуманитарной меры.

«Чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в этом регионе [было], потому что он очень депрессивный», — объяснил Загороднюк.

«Мы будем защищать каждый клочок»

Как отметил Владислав Бердичевский, каждый новый министр обороны Украины почему-то считает своим долгом рассказать о том, что он владеет информацией о присутствии российских войск в Донбассе, а также добавить что-нибудь о непризнании республик и перспективах заморозки этого конфликта.

«Вот и господин Загороднюк не стал отставать от своих предшественников, достал из стола методичку про российскую агрессию, выданную западными кураторами, и заявил, что разведение сил и средств почему-то противоречит Минским соглашениям. При этом немного ранее заместитель секретаря СНБО Украины рассказал журналистам о том, каким он видит силовой сценарий разрешения конфликта в Донбассе», — напомнил Бердичевский.

По словам депутата, опыт показал, что говорить с Украиной о заявлениях первых лиц, которые нарушают не только подписанные ею же договоренности, но и просто обманывают надежды украинцев на завершение войны в стране, — бесполезно. Бердичевский заявил, что и президент Украины Владимир Зеленский, и его подчиненные постоянно дают подобные провокационные интервью, делают устрашающие прогнозы, обещают Донбассу хорватский или приднестровский сценарий.

«Фантазия у них, как мы видим, богатая, и желание попиариться тоже. В любом случае, каждому, кто спит и видит поражение народных республик, стоит вспомнить, чем закончились военные кампании ВСУ под Иловайском и Дебальцево. Мы будем защищать каждый клочок нашей земли и стремиться к тому, чтобы вернуть контроль над всеми территориями в рамках наших государственных границ», — заключил Бердичевский.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.