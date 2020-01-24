Боевики «ан-Нусры» обстреливают мирных жителей на пунктах перехода в Идлибе

Дамаск, 24 января. Боевики запрещенной в России группировки «Джебхат Ан-Нусры»1 больше недели продолжают препятствовать выходу мирных сирийцев в безопасные районы через гуманитарные коридоры в районе Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб, в поселке Аль-Хубейт на юге провинции и в районе Аль-Хадер в районе сирийского Алеппо.

Террористы прикрываются мирными жителями как «живым щитом» в подконтрольных им районах. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По их словам, компетентные органы в сотрудничестве с подразделениями Сирийской арабской армии (САА) продолжают принимать все необходимые меры для приема граждан, которые продолжат покидать районы нахождения террористов в провинции Идлиб. Кроме того, всем людям оказывается вся необходимая помощь, в том числе медицинская, им предоставляются автобусы для доставки в центры временного проживания.

Как стало известно, в попытке помешать выходу людей боевики перекрывают все дороги, ведущие к гуманитарным коридорам, они демонстративно обстреливают автомобили, которые направляются в районы Абу-Духура, Аль-Хубейта и Аль-Хадера.

Напомним, что сирийское правительство при непосредственном сотрудничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) открыло три гуманитарных коридора, чтобы обеспечить проход мирных жителей с захваченных террористами территорий в провинции Идлиб.

Перед открытием новых пунктов бойцы сирийской правительственной армии распространяли бумажные листовки с призывом покинуть территорию военных действий и выйти через официальные пункты пропуска из Идлиба и западного Алеппо. Помимо этого для оповещения населения используют смс-рассылки и средства теле- и радиовещания.

Напомним, что прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января 2020 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.