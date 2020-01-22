Биолог Щелканов посоветовал россиянам отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса

Москва, 22 января. Россияне, планирующие поездку в Китай, должны сделать перед отправлением прививки от гриппа, чтобы снизить риск заболевания опасным коронавирусом. Об этом заявил доктор биологических наук Михаил Щелканов, который посоветовал и вовсе отказаться от визита в азиатскую страну

Щелканов порекомендовал гражданам, которые все же не собираются сдавать билеты, внимательно изучить информацию на сайте Роспотребнадзора и еще раз обдумать необходимость поездки в срединные районы КНР, где активно циркулирует коронавирус «Ухань».

«Я рекомендую никому туда не ездить, чтобы не испытывать судьбу и в случае банальной простуды не ставить на уши свою семью и систему обеспечения биологической безопасности РФ», — цитирует эксперта телеканал «360».

Биолог напомнил, что при появлении первых симптомов ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Коронавирус, по его словам, передается воздушно-капельным и контактным путем, а поначалу похож на грипп.

Напомним, в конце 2019 года власти Китая рассказали о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Медики не исключили, что возбудителем заболевания мог стать новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним сведениям, число скончавшихся от заболевания в Китае достигло девяти человек, также подтверждены более 400 случаев заражения.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения наблюдались в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Первый зампред комитета по образованию и науке, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко считает, что в перспективе заболевание может коснуться России, поскольку на Дальнем Востоке пребывает много граждан из Китая, которые приезжают на работу и на время праздников возвращаются домой.