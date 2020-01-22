Казань как город наступившего цифрового будущего

Корреспондент Федерального агентства новостей посетил столицу Татарстана и лично убедился: разговоры об «отсталой России за пределами Москвы и Петербурга» — не более чем выдумка. Или, скорее, плод инерционного мышления. Как выяснилось, в двух российских столицах часто внедряются многие инновационные разработки, впервые опробованные именно в Казани.

В Москве и Петербурге почему-то принято считать, что «за пределами двух столиц все очень плохо» — разруха, грязь и массовая миграция в большие города. Однако визит в Казань полностью перевернул эти представления.

Одним из первых достижений, которые продемонстрировали корреспонденту ФАН чиновники местной мэрии, стала «электронная модель Казани». Как сообщил замруководителя исполкома города Радик Шафигуллин, за последнее время в Казани перевели в цифровой режим 28 муниципальных услуг, необходимых как бизнесменам, так и простым горожанам. Всего за два года в столице Татарстана были оптимизированы 83 услуги, 33 из них — государственные.

«Кроме того, у нас полным ходом идет масштабная работа по созданию геоинформационной модели города, ее цель — значительно сократить время оказания услуг гражданам и организациям, — добавил Шафигуллин. — Мы активно реформируем все процессы предоставления муниципальных услуг. Наши ключевые задачи — сделать их качественными, доступными и полностью прозрачными для граждан».

По словам замглавы исполкома, в первую очередь оптимизируются самые популярные, часто запрашиваемые услуги. В электронный формат переводится документация комитета земельных и имущественных отношений, комитета внешнего благоустройства, управления архитектуры и градостроительства, управления градостроительных разрешений и так далее.

«Одни из самых распространенных проблем, с которыми еще недавно сталкивались горожане, — низкая скорость предоставления услуг, отсутствие прозрачности и затягивание процессов документооборота. Эти проблемы мы решаем в первую очередь», — констатировал Шафигуллин.

Он привел наглядный пример такой оптимизации — предоставление земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами. Оказание такой услуги занимает до 134 дней.

«Особенность этой услуги — при ее оказании задействуются все администрации районов, управление архитектуры и градостроительства, правовое управление и так далее. Согласование со всеми этими структурами ранее сильно затягивало срок оказания услуги, – рассказал Шафигуллин. — Поэтому мы создали специальную рабочую группу, и в результате срок оказания услуги сократился в пять раз. Также мы проводим цифровизацию услуг для населения, сегодня из 27 услуг 16 уже переведены в цифровой вид, еще по восьми из них можно подать документы в офисах МФЦ».

Как сообщил замруководителя исполкома Казани, с 2020-го жителям города в цифровом формате будут доступны 47 муниципальных услуг — они составляют 78% от всех обращений в исполком города.

«До последнего времени вся информация о городе — дорогах, электрических сетях, земельных участках и так далее — хранилась на тысячах бумажных планшетов. Все изменения вносились в них вручную: старая информация просто стиралась, а новая — добавлялась. В итоге анализ любой ситуации с помощью планшетов — например, где выбрать место для прокладки коммуникаций или строительства дороги — отнимал массу времени, — отметил чиновник. — Сейчас мы проводим оцифровку планшетов, а также перевод всего массива информации в электронный вид. Это сильно упростит и ускорит работу, избавив работников мэрии от бумажной волокиты. По окончании оцифровки фактически будет сформирована «электронная модель Казани» с подробной информацией о коммуникациях, дорогах, домах. В итоге самые сложные операции с документами будут отнимать не недели и месяцы, а несколько дней».

В целом, говорит Шафигуллин, время предоставления многих муниципальных услуг в Казани сократилось почти в восемь раз. Так, сроки выдачи градостроительного плана земельного участка снизились с 60 до 15 дней, а услуги по присвоению адреса помещению или земельному участку — с 30 до 12 дней.

«Получение муниципальных услуг в цифровом формате реально экономит время заявителя и открывает новые возможности для бизнеса, — подчеркнул замглавы исполкома Казани. — Чтобы воспользоваться муниципальными услугами в электронном виде, нужно лишь зарегистрироваться в единой системе идентификации, а также авторизоваться на портале госуслуг Татарстана».

Говоря о планах на будущее, Радик Шафигуллин заметил, что работа по оптимизации услуг продолжится и в этом году. По его словам, нужно сделать так, чтобы не только молодежь, но и старшее поколение казанцев активно пользовались муниципальными услугами в цифровом виде.

«Конечно, это прерогатива молодежи — быть на короткой ноге со всеми новшествами в информационных технологиях. Но их бабушки и дедушки начинают активно общаться с внуками по мессенджерам. Поэтому это по плечу и им тоже», — уверен Шафигуллин.

Помимо тотальной цифровизации работы чиновников, в мэрии Казани думают и о том, как сделать столицу Татарстана безопасной. По словам главы управления информационных технологий и связи исполкома Казани Рифата Ханнанова, для этого активно развивается программа «Безопасный город».

«Она включает в себя обеспечение постоянного видеонаблюдения в многоквартирных домах, общественных пространствах, а также модернизацию систем безопасности на муниципальных объектах», — перечисляет Ханнанов.

Так, за последние годы мэрия Казани в рамках совместной программы с МВД Татарстана установила на 2335 многоквартирных домах 8,6 тысячи видеокамер, которые постоянно ведут съемку происходящего во дворах и подъездах.

«Мы действуем в рамках поквартального принципа организации видеонаблюдения, — говорит Ханнанов. — Стараемся обеспечить контроль всех въездов и выездов в квартал, спортивных площадок, автопарковок и точек сбора мусора. Наша цель — достичь максимального охвата территорий минимальным количеством камер».

Кроме того, мэрия постепенно устанавливает тотальный видеоконтроль за общественными пространствами. В 33 парках и скверах Казани уже установлено 419 камер видеонаблюдения. В этом году, по словам чиновника, запланирована установка еще около 200 систем видеонаблюдения: в парках у озера Комсомольское, имени Саид-Галеева и «Дубрава», в саду «Эрмитаж» и в парке на озере Лебяжье.

«Благодаря разветвленной системе видеонаблюдения у нас вскоре появится шанс создать единый Ситуационный центр по Казани, — сообщил глава управления информационных технологий и связи исполкома города. — А также инфраструктуру сбора метаданных, чтобы прогнозировать и предупреждать возможные угрозы».

Вся эта работа приносит конкретные плоды. Так, по информации казанского УВД, благодаря системам видеонаблюдения только в 2018 году было раскрыто 1200 преступлений и выявлено 600 правонарушений. Общий вывод, к которому подводят казанские чиновники: столица Татарстана сегодня — не только один из самых современных городов России, но и один из самых безопасных.

В казанской мэрии отмечают, что зона наблюдения видеокамер вскоре покроет все городское пространство, и тогда хулиганам, вандалам и другим нарушителям порядка, похоже, придется либо перевоспитаться, либо уехать в другие места. Туда, где, в отличие от Казани, технические новшества внедряются в быт не так активно. Или не внедряются вообще.