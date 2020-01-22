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Казань как город наступившего цифрового будущего

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Казань как город наступившего цифрового будущего

Корреспондент Федерального агентства новостей посетил столицу Татарстана и лично убедился: разговоры об «отсталой России за пределами Москвы и Петербурга» — не более чем выдумка. Или, скорее, плод инерционного мышления. Как выяснилось, в двух российских столицах часто внедряются многие инновационные разработки, впервые опробованные именно в Казани.

В Москве и Петербурге почему-то принято считать, что «за пределами двух столиц все очень плохо» — разруха, грязь и массовая миграция в большие города. Однако визит в Казань полностью перевернул эти представления.

Казань как город наступившего цифрового будущего

Одним из первых достижений, которые продемонстрировали корреспонденту ФАН чиновники местной мэрии, стала «электронная модель Казани». Как сообщил замруководителя исполкома города Радик Шафигуллин, за последнее время в Казани перевели в цифровой режим 28 муниципальных услуг, необходимых как бизнесменам, так и простым горожанам. Всего за два года в столице Татарстана были оптимизированы 83 услуги, 33 из них — государственные.

«Кроме того, у нас полным ходом идет масштабная работа по созданию геоинформационной модели города, ее цель — значительно сократить время оказания услуг гражданам и организациям, — добавил Шафигуллин. — Мы активно реформируем все процессы предоставления муниципальных услуг. Наши ключевые задачи — сделать их качественными, доступными и полностью прозрачными для граждан».

По словам замглавы исполкома, в первую очередь оптимизируются самые популярные, часто запрашиваемые услуги. В электронный формат переводится документация комитета земельных и имущественных отношений, комитета внешнего благоустройства, управления архитектуры и градостроительства, управления градостроительных разрешений и так далее.

«Одни из самых распространенных проблем, с которыми еще недавно сталкивались горожане, — низкая скорость предоставления услуг, отсутствие прозрачности и затягивание процессов документооборота. Эти проблемы мы решаем в первую очередь», — констатировал Шафигуллин.

Казань как город наступившего цифрового будущего

Он привел наглядный пример такой оптимизации — предоставление земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами. Оказание такой услуги занимает до 134 дней.

«Особенность этой услуги — при ее оказании задействуются все администрации районов, управление архитектуры и градостроительства, правовое управление и так далее. Согласование со всеми этими структурами ранее сильно затягивало срок оказания услуги, – рассказал Шафигуллин. — Поэтому мы создали специальную рабочую группу, и в результате срок оказания услуги сократился в пять раз. Также мы проводим цифровизацию услуг для населения, сегодня из 27 услуг 16 уже переведены в цифровой вид, еще по восьми из них можно подать документы в офисах МФЦ».

Как сообщил замруководителя исполкома Казани, с 2020-го жителям города в цифровом формате будут доступны 47 муниципальных услуг — они составляют 78% от всех обращений в исполком города.

«До последнего времени вся информация о городе — дорогах, электрических сетях, земельных участках и так далее — хранилась на тысячах бумажных планшетов. Все изменения вносились в них вручную: старая информация просто стиралась, а новая — добавлялась. В итоге анализ любой ситуации с помощью планшетов — например, где выбрать место для прокладки коммуникаций или строительства дороги — отнимал массу времени, — отметил чиновник. — Сейчас мы проводим оцифровку планшетов, а также перевод всего массива информации в электронный вид. Это сильно упростит и ускорит работу, избавив работников мэрии от бумажной волокиты. По окончании оцифровки фактически будет сформирована «электронная модель Казани» с подробной информацией о коммуникациях, дорогах, домах. В итоге самые сложные операции с документами будут отнимать не недели и месяцы, а несколько дней».

В целом, говорит Шафигуллин, время предоставления многих муниципальных услуг в Казани сократилось почти в восемь раз. Так, сроки выдачи градостроительного плана земельного участка снизились с 60 до 15 дней, а услуги по присвоению адреса помещению или земельному участку — с 30 до 12 дней.

«Получение муниципальных услуг в цифровом формате реально экономит время заявителя и открывает новые возможности для бизнеса, — подчеркнул замглавы исполкома Казани. — Чтобы воспользоваться муниципальными услугами в электронном виде, нужно лишь зарегистрироваться в единой системе идентификации, а также авторизоваться на портале госуслуг Татарстана».

Казань как город наступившего цифрового будущего

Говоря о планах на будущее, Радик Шафигуллин заметил, что работа по оптимизации услуг продолжится и в этом году. По его словам, нужно сделать так, чтобы не только молодежь, но и старшее поколение казанцев активно пользовались муниципальными услугами в цифровом виде.

«Конечно, это прерогатива молодежи — быть на короткой ноге со всеми новшествами в информационных технологиях. Но их бабушки и дедушки начинают активно общаться с внуками по мессенджерам. Поэтому это по плечу и им тоже», — уверен Шафигуллин.

Казань как город наступившего цифрового будущего

Помимо тотальной цифровизации работы чиновников, в мэрии Казани думают и о том, как сделать столицу Татарстана безопасной. По словам главы управления информационных технологий и связи исполкома Казани Рифата Ханнанова, для этого активно развивается программа «Безопасный город».

«Она включает в себя обеспечение постоянного видеонаблюдения в многоквартирных домах, общественных пространствах, а также модернизацию систем безопасности на муниципальных объектах», — перечисляет Ханнанов.

Так, за последние годы мэрия Казани в рамках совместной программы с МВД Татарстана установила на 2335 многоквартирных домах 8,6 тысячи видеокамер, которые постоянно ведут съемку происходящего во дворах и подъездах.

«Мы действуем в рамках поквартального принципа организации видеонаблюдения, — говорит Ханнанов. — Стараемся обеспечить контроль всех въездов и выездов в квартал, спортивных площадок, автопарковок и точек сбора мусора. Наша цель — достичь максимального охвата территорий минимальным количеством камер».

Казань как город наступившего цифрового будущего

Кроме того, мэрия постепенно устанавливает тотальный видеоконтроль за общественными пространствами. В 33 парках и скверах Казани уже установлено 419 камер видеонаблюдения. В этом году, по словам чиновника, запланирована установка еще около 200 систем видеонаблюдения: в парках у озера Комсомольское, имени Саид-Галеева и «Дубрава», в саду «Эрмитаж» и в парке на озере Лебяжье.

«Благодаря разветвленной системе видеонаблюдения у нас вскоре появится шанс создать единый Ситуационный центр по Казани, — сообщил глава управления информационных технологий и связи исполкома города. — А также инфраструктуру сбора метаданных, чтобы прогнозировать и предупреждать возможные угрозы». 

Вся эта работа приносит конкретные плоды. Так, по информации казанского УВД, благодаря системам видеонаблюдения только в 2018 году было раскрыто 1200 преступлений и выявлено 600 правонарушений. Общий вывод, к которому подводят казанские чиновники: столица Татарстана сегодня — не только один из самых современных городов России, но и один из самых безопасных.

В казанской мэрии отмечают, что зона наблюдения видеокамер вскоре покроет все городское пространство, и тогда хулиганам, вандалам и другим нарушителям порядка, похоже, придется либо перевоспитаться, либо уехать в другие места. Туда, где, в отличие от Казани, технические новшества внедряются в быт не так активно. Или не внедряются вообще.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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