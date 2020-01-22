Симоньян: У меня не может быть сердечного приступа, потому что нет сердца

Москва, 22 января. Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила фразой «у меня нет сердца» на слухи о сердечном приступе.

Ранее в прессе появились сообщения, что журналистке стало плохо во время совещания в Кремле. По данным Mash, Симоньян экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Источник Федерального агентства новостей подтвердил, что 39-летняя медиаменеджер была доставлена в институт имени Н. В. Склифосовского.

Главный редактор RT мгновенно отреагировала на слухи о проблемах с сердцем. По ее словам, сердечного приступа, о котором писали некоторые издания, у нее нет, поскольку у нее «нет сердца».

«В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Напомним, в прошлом году Симоньян стала матерью в третий раз. В семье журналистки и режиссера Тиграна Кеосаяна родилась дочь Маро, которая получила имя в честь бабушки отца. У пары также подрастают двое детей: в 2013 году на свет появилась дочь Марьяна, а через год — сын Баграт.

Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова сделала роскошный подарок новорожденной дочери Симоньян. На опубликованных главредом RT в социальной сети кадрах запечатлены брендовые ползунки от Gucci и платье Dolce&Gabbana.