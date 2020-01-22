Глава нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж остался недоволен результатами прошедшей в Берлине конференции. Он продолжит сотрудничать с Турцией, против агрессии которой выступает весь народ страны.

Накануне премьер-министр нелегитимного ПНС Файез Саррадж раскритиковал прошедший в Берлине конгресс по разрешению кризиса в Ливии. По его словам, во время совещания он не нашел политических партнеров, с которыми мог бы заключить договоренности. В результате конференции в столице Германии у главы триполитанского правительства лишь усилилась агрессивная риторика.

Вместе с тем Саррадж отметил важность России. Он подчеркнул, что с российскими представителями необходимо договариваться, их нельзя игнорировать.

В настоящее время обе стороны ливийского конфликта придерживаются режима прекращения огня, наступившего в полночь 12 января по инициативе России. Однако глава ПНС заявил, что находящиеся под его руководством вооруженные группировки готовы и дальше нападать на солдат Ливийской национальной армии (ЛНА).

Что касается турецкой поддержки ПНС Ливии, Файез Саррадж высказался за продолжение сотрудничества, договор о котором официально был подписан с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале января этого года. При этом Анкара давно поддерживает боевиков ПНС, пересылая им в подмогу бежавших из сирийской провинции Идлиб боевиков, а также высылая для бандформирований вооружение и военную технику.

«Союзная Турция признает легитимность нашего правительства, а заключенные с ней договоренности помогают нам защитить себя и мечту о демократическом государстве», — отмечает Саррадж.

Но никакой демократии от ПНС ожидать не приходится — этот орган установлен в Ливии Организацией объединенных наций, а не выборным путем, и уже несколько лет как потерял свою легитимность. У него нет народной поддержки, и находящаяся в Триполи «власть» существует только за счет финансируемых ею бандитов.

Отметим, что в Ливии решение главы нелегитимного ПНС о получении военной поддержки из Анкары вызвало народные волнения. Жители страны стали выходить на многочисленные акции протеста против турецкой агрессии. Крупные племена, политические деятели и простые граждане назвали соглашение между Сарраджем и Эрдоганом предательством и попыткой вернуть в североафриканскую страну эпоху османского колониализма.

В итоге берлинская конференция усугубила ливийский кризис. Напомним, что на совещание не пригласили одного из главных представителей ливийской власти — председателя Палаты представителей Агилу Салеха, который представляет единственный легитимный орган власти в стране и может говорить от имени народа. Однако на встрече в Берлине представители разных иностранных стран не предоставили ливийцам слова и предоставили им и дальше находиться в поле конфликта.