Уставшие от оккупации США иранцы готовы оплатить убийство Трампа

Москва, 22 января. Заявление иранского депутата Ахмада Хамзе, пообещавшего заплатить 3 миллиона долларов тому, кто убьет президента США Дональда Трампа и принесет его голову, говорит о том, что Ближний Восток устал от американской оккупации. Об этом заявил военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Убийством генерала Касема Сулеймани США пытались «разыграть карту внутреннего противостояния». Им удалось вызвать реакцию общества, но теперь она может обернуться против Трампа, поскольку у убитого было много сторонников. Американскому лидеру стоит усилить безопасность, считает эксперт.

«Им не составит труда собрать нужную сумму и действительно заплатить какой-то организации, которая возьмет на себя такую задачу. Опасность может быть, тем более в Америке очень разветвленная диаспора выходцев с Ближнего Востока, в том числе иранцев. Я бы на месте Трампа усилил свою безопасность», — сказал Михайлов Nation News.

Эксперт напомнил, что вознаграждение за голову хозяина Белого дома в Иране предлагали и ранее — после убийства военачальника в начале января была озвучена сумма в 80 миллионов долларов.

Михайлов считает, что подобные заявления можно воспринимать как способ привлечения внимания к тому, кто их делает, однако важно помнить, что в США прецеденты убийства президентов уже были. Пример тому — Джон Кеннеди.

В то же время обещания о вознаграждении за убийство Трампа, звучащие со стороны жителей Ирана, свидетельствуют о том, что Ближний Восток устал от давления США и хочет, чтобы оккупация территорий прекратилась, резюмировал военный эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что иранский депутат Хамзе официально пообещал три миллиона долларов любому, кто убьет Трампа, напоминает «Царьград». Сообщалось, что такое вознаграждение «герой» получит «от имени народа провинции Керман», родины погибшего Сулеймани.

Напомним, иранский военачальник был убит в ночь на 3 января поблизости от аэропорта Багдада при налете авиации США. Приказ о ликвидации командира лично отдал президент США.

После случившегося Иран заявил, что жестко отомстит Вашингтону за гибель командующего и 8 января ответил ракетным ударом по американским базам в Ираке.