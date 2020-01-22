Григорьев-Апполонов отреагировал на слухи о внебрачном ребенке

Москва, 22 января. Солист поп-коллектива «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов отреагировал на слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от артиста ребенка. Как утверждает музыкант, девушка откровенно лжет.

«Гоните эту аферистку в шею! Это все неправда, никакого внебрачного ребенка у меня нет», — передает издание «СтарХит» слова исполнителя.

Кроме того, певец обратил внимание на то, что первое поколение поклонниц «Иванушек» было готово абсолютно на все, чтобы только прикоснуться к артистам. По словам Григорьева-Апполонова, Сазыкина «как раз из их числа».

Ранее издание kp.ru сообщило о том, что Леся Сазыкина родила от певца внебрачного ребенка. По ее словам, пара познакомилась в 1997 году — тогда Сазыкина была организатором поездок музыкального коллектива. Вскоре у них, как утверждает женщина, возникли романтические отношения.

Сазыкина рассчитывала, что вокалист поведет ее под венец, однако артист выбрал себе в жены другую девушку — Марину Банкову.

Как пишут «Дни.ру», ранее Апполонов подтвердил слухи о разводе с супругой Мариной. Девушка закрутила роман с баскетболистом Андреем Зубковым. 12 января 2020 года форвард петербургского «Зенита» опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой запечатлен первенец пары.