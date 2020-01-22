Эксперт Хатылев заявил, что США намеренно скрывают потери от удара Ирана в Ираке

Москва, 22 января. Руководство США продолжит скрывать данные о потерях при ударе иранских сил на их военные базы в Ираке, поскольку им не выгодно говорить об этом, считает военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Центральное командование США (CENTCOM) в среду объявило, что с базы в Ираке в американскую клинику в Германии доставлены еще несколько военнослужащих Соединенных Штатов. На прошлой неделе американское ведомство подтвердило, что 11 военных Соединенных Штатов пострадали при обстреле Ираном. Многие факты указывают на то, что пострадавших при ударе иранских сил по американским базам в Ираке гораздо больше.

Хатылев считает, что американская сторона умалчивает о потерях, поскольку ей невыгодно говорить об этом. При этом, напомнил военный эксперт, на военные объекты США упало как минимум 11-13 ракет, поэтому повреждения там были значительными.

«Я думаю, американцы и дальше будут скрывать данные о потерях, так как отчитываться им попросту не перед кем. Если российские ВКС в Сирии находятся по просьбе правительства САР, с одобрения ООН, то в случае чего им придется отчитываться. В то же время американцы за свои действия ни перед кем, кроме Сената, Конгресса и президента, не отчитываются», — сказал военный эксперт в беседе с «НьюИнформ».

Отношения между Ираном и США обострились в начале января после убийства американской стороной командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В ответ иранские силы нанесли ракетный удар по американским базам в Ираке.

Многие эксперты считают, что именно США стали инициатором раздора в ближневосточном регионе, поэтому в последнее время все чаще можно услышать лозунг «Янки, гоу хоум!», призывающий американцев покинуть Ближний Восток.