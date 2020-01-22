Маргариту Симоньян экстренно доставили в институт Склифосовского

Москва, 22 января. Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян была экстренно доставлена в столичную клинику. Об этом сообщает в среду источник Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, Симоньян доставили в московский институт имени Склифосовского. Журналистка резко почувствовала недомогание во время совещания в Кремле.

В настоящее время о ее состоянии ничего неизвестно.

Ранее СМИ сообщили, что журналистку госпитализировали на фоне «проблем с сердцем». Однако сама Симоньян практически сразу отреагировала на слухи в прессе, отметив, что у нее нет никаких проблем с сердцем.