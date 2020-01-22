Гузеева рассказала, о чем «страшно жалеет» по прошествии лет

Москва, 22 января. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева о совершенных в молодости поступках, которые теперь вызывают чувство сожаления. Телеведущая опубликовала снимок на своей странице в Instagram, который наглядно демонстрирует ее нездоровый образ жизни в молодости. Гузеева отметила, что «страшно жалеет» о пристрастии к табаку и алкоголю в прошлом.

«Есть вещи, о которых я страшно жалею: курение, например. Алкоголь даже не обсуждается. Я с Деканом актерского факультета С.П. Кузнецовым», — подписала снимок Гузеева.

Подписчики поддержали телеведущую, призвав не жалеть об ошибках молодости, а также выразили уверенность, что красоту невозможно испортить вредными привычками.

«Красавица! Обожаю! Как жаль, что в молодости нет повзрослевшей мудрости! Я тоже о многом жалею!» — пишет abdullaeva.alfiya.

«Красивая, умная женщина! Сигарета совсем не портит! И меня не портила, пока курила», — отмечает irkin_kornienko.

«Красоту ничем не испортишь! Такая хорошая фотка!» — пишет yartseval.

Лариса Гузеева курила на протяжении многих лет и долго не могла расстаться с пагубной привычкой. Побороть свою зависимость телеведущая смогла только в 2016 году и с тех пор старается вести здоровый образ жизни. Также известно, что в прошлом у Гузеевой были проблемы с алкоголем. По ее словам, в первом браке она частенько выпивала, однако позднее стала замечать, как начала превращаться в алкоголичку.