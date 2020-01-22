Украинский школьник получил повестку в армию

Киев, 22 января. Двенадцатилетний украинский школьник из Киева получил повестку в армию. По словам матери подростка, сперва она решила, что в армию призывают ее старшего сына, который достиг 20-летнего возраста, но был освобожден от службы.

Однако при внимательном изучении документа она убедилась, что ВСУ требуют именно ее младшего ребенка, не достигшего совершеннолетия. Причиной казуса оказалась допущенная военкоматом ошибка — в повестке была неправильно указана фамилия мальчика. Кроме того, в графе «возраст» вместо 2008 года рождения был указан 2003, сообщает украинское издание «Сегодня».

Это уже не первый раз, когда украинские военкоматы случайно призывают на военную службу детей. В сентябре прошлого года аналогичная ситуация произошла с пятилетним мальчиком из Киевской области. На его имя пришла повестка, в которой от ребенка потребовали встать на воинский учет в ближайшем призывном пункте. В повестке подчеркивается, что «явка строго обязательна». Кроме того, малыш должен взять с собой фотографии и ряд документов, среди которых характеристика с места учебы.

Отметим тем не менее, что власти Украины с 1 марта снизят призывной возраст с 20 до 18 лет. Заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы Александр Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей высказал предположение, что президент Украины Владимир Зеленский таким образом пытается увеличить численность войск, готовясь к масштабным военным действиям.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.