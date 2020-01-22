Навальный набирает новый штат после массового бегства сотрудников ФБК

Москва, 22 января. «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) набирает новых сотрудников, прежних его основатель Алексей Навальный растерял в прошлом году на фоне проблем организации с законом. Однако одиозного блогера мало интересует создание условий труда и дальнейшая судьба соратников, отметил политический аналитик, главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко.

Руководство ФБК решило расширять сеть сторонников путем принятия новых в региональные штабы. Навальному нужны люди под конкретные проекты. Предыдущие работники его фонда сбежали в 2019 году, когда в штабах прошли обыски, а банковские счета фонда оказались заблокированы.

На сервисе HeadHunter можно найти несколько объявлений о поиске сотрудников в региональные штабы ФБК. В сообщениях заверяют, что дело вовсе не в нехватке трудовых ресурсов, а в желании фонда Навального расширяться перед выборами в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

«Нужны еще люди. Нет, мы их не едим. Мы растем», — указывается в объявлении.

То, что одиозному блогеру резко потребовались новые люди в команду, свидетельствует о получении им денег на новые заказы, считает Осташко. Он предупредил, что новоприбывшие сотрудники будут «посланы куда подальше», как только очередное задание от кураторов закончится провалом.

«Ему важна только собственная карьера и культ личности, который Навальный строит вокруг себя», — цитирует аналитика Nation News.

Стоит напомнить хотя бы о том, как в 2018 году во время «президентской кампании» скандально известный блогер нецензурными выражениями отзывался о своих соратниках. Осташко считает, что к людям Навальный относится как к товару, который можно приобрести или продать.

В связи с готовящимися изменениями в Конституцию РФ жители страны стали больше интересоваться политикой, отметил эксперт. Он считает, что Навальный попытается сыграть на этом — привлечь людей для реализации проектов, на которые оставил деньги после трат на собственные отпуска.

Политический аналитик обратил внимание, что многие устраиваются в ФБК далеко не из-за симпатии к Навальному. Тем, кто стремится стать частью его команды, зачастую попросту нужны деньги, о происхождении которых они стараются не задумываться.

«Есть те, кто не может найти нормальную работу. Они готовы будут работать у Навального, у Ходорковского (сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский. — Прим. ФАН)… Да хоть у черта лысого, лишь бы платили какую-то зарплату», — заключил Осташко.

Напомним, что в отношении ФБК и его сотрудников Следственный комитет РФ в прошлом году возбудил уголовное дело из-за миллиардного мошенничества. По данным следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 года по декабрь прошлого года легализовали крупную денежную сумму, полученную незаконным путем. Для ее отмывания они через банкоматы внесли средства на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Ранее интернет-пользователи из России, комментируя решение Мосгорсуда оставить ФБК в списке иноагентов, констатировали, что всерьез эту организацию воспринимают только «подростки и шизики».