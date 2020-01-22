Россия и Израиль взаимно упростили процедуру усыновления детей

Россия и Израиль подписали договор о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Соответствующий документ в рамках визита Владимира Путина в Иерусалим подписали первый замминистра просвещения России Павел Зенькович и министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Государства Израиль Зеэв Элькин.

«Договор предусматривает все необходимые положения, позволяющие обеспечить максимальную защиту прав детей, и упрощает процедуру усыновления», — прокомментировали соглашение в Минпросвещения РФ.

Документ устанавливает правила усыновления (удочерения) ребенка младше 18 лет — гражданина и жителя одной из стран — супругами, постоянно проживающими на территории другой страны, при условии, что хотя бы один из усыновителей имеет ее гражданство. В таком случае усыновление разрешается законодательством обеих сторон.

Условия, при которых ребенок может быть усыновлен, перечень лиц, организаций или органов, согласие которых необходимо для усыновления, а также факт того, что ребенок остался без попечения родителей и не представилось возможным устроить его на воспитание в государстве происхождения, определяет страна происхождения, уточняют в Минпросвещения РФ.

Контроль за условиями жизни и воспитанием усыновленных детей со стороны России будет вести Министерство просвещения Российской Федерации, со стороны Государства Израиль — министерство труда, благосостояния и социальных служб.

В проблемных случаях эти органы обязаны будут защитить ребенка и обеспечить его дальнейшее развитие. При этом передача ребенка после отмены усыновления в третьи государства не допускается, отмечается в документе.

Усыновленный ребенок получает гражданство принимающего государства, но и не лишается гражданства государства происхождения.

«Договор позволит не только создать юридическую базу для развития дальнейшего сотрудничества России и Израиля в области усыновления детей, но и придаст новый импульс для расширения взаимодействия», — считают в ведомстве.

Напомним, что указом президента РФ с 21 января Минпросвещения РФ руководит экс-глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.