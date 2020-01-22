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СК «Лужники» прокомментировал сообщения о ребенке, которого «засосало в трубу аквапарка»

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СК «Лужники» прокомментировал сообщения о ребенке, которого «засосало в трубу аквапарка»

Москва, 22 января. Представитель спорткомплекса «Лужники» в Москве опроверг информацию, что ребенка засосало в сливную трубу в аквапарке из-за того, что спасатель комплекса спал и не смог оказать помощь.

Ранее СМИ сообщили, что в столичном аквапарке засосало в слив девятилетнего мальчика. Как пишет «ФедералПресс», ребенка накрыло большой волной, и на поверхность он не всплыл. Мальчика удалось спасти, он сильно испугался и получил ссадины, с которыми пришлось обратиться к медикам. По словам матери, как указывает «Царьград», спасатель в момент ЧП был на рабочем месте, но спал. Инцидент произошел 20 января.

Источник ТАСС в спорткомплексе, комментируя сообщения о ребенке, которого «засосало в трубу аквапарка», сообщил, что никто из сотрудников «Лужников» не спал на рабочем месте, это подтвердили установленные в аквапарке камеры видеонаблюдения.

«На днях одна из посетительниц обратилась к сотрудникам аквакомплекса с тем, что ее ребенок, испугался искусственной волны во время купания в бассейне, — сказал представитель спорткомплекса. — При этом он находился в спасательном жилете, что соответствует правилам нахождения детей в аквапарке. Спасатели и инструкторы были на своих постах и внимательно следили за посетителями и обстановкой в аквапарке».

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Источник: ТАСС
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