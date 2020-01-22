СК «Лужники» прокомментировал сообщения о ребенке, которого «засосало в трубу аквапарка»

Москва, 22 января. Представитель спорткомплекса «Лужники» в Москве опроверг информацию, что ребенка засосало в сливную трубу в аквапарке из-за того, что спасатель комплекса спал и не смог оказать помощь.

Ранее СМИ сообщили, что в столичном аквапарке засосало в слив девятилетнего мальчика. Как пишет «ФедералПресс», ребенка накрыло большой волной, и на поверхность он не всплыл. Мальчика удалось спасти, он сильно испугался и получил ссадины, с которыми пришлось обратиться к медикам. По словам матери, как указывает «Царьград», спасатель в момент ЧП был на рабочем месте, но спал. Инцидент произошел 20 января.

Источник ТАСС в спорткомплексе, комментируя сообщения о ребенке, которого «засосало в трубу аквапарка», сообщил, что никто из сотрудников «Лужников» не спал на рабочем месте, это подтвердили установленные в аквапарке камеры видеонаблюдения.