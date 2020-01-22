Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Москва, 22 января. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях. Глава государства весьма экспрессивно отозвался о людях, которые создают подобные паблики.

«Что за уроды, откуда они берутся? Молодых людей втаскивают в суицид. Я, когда впервые столкнулся, открыл рот даже. Не мог себе представить, что такие люди существуют. Вот такая мразь этим занимается!» — отметил он.

Путин обратил внимание, что организаторы «групп смерти» весьма щепетильно относятся к собственному благополучию, несмотря на то, что пытаются подбить других на самоубийство. Российский лидер подчеркнул, что, когда к одному из таких людей пришла полиция, «он чуть в штаны не наложил», испугавшись тюрьмы.

Напомним, что президент РФ еще в 2017 году подписал закон о введении уголовной ответственности за создание «групп смерти». Он предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет или до 8 лет, если жертвой стали дети, находящиеся в беспомощном состоянии граждане или беременные женщины. «Группами смерти» называются специальные паблики в соцсетях, цель которых — склонять людей к самоубийству.