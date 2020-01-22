Соловьев и Малькевич призвали обратить внимание на заказные статьи «Новой газеты»

В Сети появились сведения о схеме, с помощью которой сооснователь и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов шантажирует тех, против кого направлены расследования «самого независимого издания в России». Журналист Владимир Соловьев считает, что этой информацией должны заинтересоваться правоохранительные органы, а глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал бороться с поведением «Новой газеты», изменив законодательство.

О том, что «Новая газета» зарабатывает огромные деньги на публикации компроматов, известно давно. Так, в декабре 2019 года Федеральное агентство новостей опубликовало интервью с человеком, длительное время сотрудничавшим с изданием Муратова, в котором были озвучены цены на публикацию в «Новой» любых заказных материалов. За свои услуги газета берет два миллиона рублей, но бывают исключения. Теперь же обсуждается, что главред Муратов вымогает деньги у тех, кто может стать героем «сенсационных расследований» НГ, и за молчание получает от потенциальных жертв еще большие суммы, чем от заказчиков.

«Если это действительно шантаж, то это — уголовное преступление. А значит, им должны заняться правоохранительные органы», — прокомментировал ФАН поведение «Новой газеты» журналист, радио- и телеведущий, писатель Владимир Соловьев.

По его словам, он лично не сталкивался с вымогательством со стороны НГ, хотя становился героем ее псевдорасследования о столичной квартире, которую журналист приобрел по цене ниже рыночной.

«Это был очевидный слив. Но никакой попытки шантажа не было. Просто Муратов не выполнил своего обещания опубликовать списки всех, кому мэрия Москвы выделила квартиры вообще бесплатно. Но чего от него требовать? С ним уже все ясно», — напомнил Соловьев.

Собеседник ФАН подчеркнул, что подтвердить или опровергнуть то, что сегодня пишут о «Новой газете», он не может.

«Но у нас никто не выше закона. И если кто-то позволяет себе нарушать закон, то компетентные органы должны им заняться», — заключил Соловьев.

Журналист и общественник Александр Малькевич в свою очередь предложил обратить внимание на действия «Новой газеты» профессионального сообщества.

«Проблема в том, что шантаж журналистами своих героев — это проблема, которая качественно не отрегулирована в российском правовом поле. Вероятно, что комитету Госдумы по информационной политике, Союзу журналистов России, коллегии по жалобам на прессу, Совету по правам человека, в котором тоже довольно сильная комиссия по СМИ, стоит собраться, например, на площадке ОП РФ и обсудить этот законодательный пробел», — полагает Малькевич.

По его словам, в 2018-м и 2019 году были случаи, когда бизнесмены в регионах жаловались в полицию на действия местных журналистов, заявляя, что со СМИ был заключен контракт на информационное обслуживание, но не в добровольном порядке, а потому, что в противном случае против них началась бы агрессивная информационная кампания.

«В регионах за это журналистов привлекали к уголовной ответственности. А на федеральном уровне подобных прецедентов не было. То есть региональные СМИ могут приструнить, а издания федерального уровня, коим является «Новая газета», — нет. Это неправильно. Я считаю, должны быть единые, четкие и понятные правила для всех», — отметил Малькевич.

Он считает, что правила для журналистов, запрещающие им оказывать давление на потенциальных героев своих материалов, должно доработать профессиональное сообщество с тем, чтобы впоследствии их утвердила Госдума.