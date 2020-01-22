Путин сообщил, что на гранты по региональным проектам добавили 3 млрд рублей

Москва, 22 января. Три миллиарда рублей направлены дополнительно в 2020 году на софинансирование региональных проектов по линии Фонда президентских грантов. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин во время встречи с общественностью в Липецкой области.

Глава государства ответил на вопрос руководителя Липецкой областной научной общественной организации «Археолог» Александра Бессуднова, который поинтересовался возможностями выделения дополнительных средств на региональные конкурсы.

«Что касается грантовой поддержки на региональном уровне, три миллиарда рублей мы выделили в этом, 2020 году дополнительно, главным образом, на софинансирование этих проектов в регионах», — подчеркнул Путин.

Представитель «Археолога» уточнил, что бюджеты региональных конкурсов небольшие, при этом существует много достойных софинансирования проектов. Он уточнил, что есть «много молодых людей, которые хотят помочь стране».

Ранее Путин увеличил финансирование грантов в области культуры и искусства. С 2020 года на гранты в сфере культуры и искусства из федерального бюджета будет выделяться по 8,186 миллиарда рублей в год. В предыдущей редакции документа данная сумма составляла 8,041 миллиарда рублей ежегодно.

В перечень грантополучателей вошел Астраханский государственный театр оперы и балета. Тем самым, перечень грантополучателей был расширен до 100.