Турция объяснила военную интервенцию в Ливию желанием установить мир

Давос, 22 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, объяснил незаконные поставки оружия боевикам ПНС и отправку турецких военных в Ливию желанием установить в североафриканской стране мир.

«Мы делаем все возможное, чтобы достичь непрерывного перемирия в Ливии и ускорить темпы политического пути к переходному правительству и полному политическому урегулированию», — отметил он.

Чавушоглу также подчеркнул, что турецкие военные исполняют роль инструкторов для сил ПНС и что большого турецкого контингента в стране нет.

Отметим, что Турция, несмотря на свои миротворческие декларации, оказывает прямую военную поддержку ПНС Ливии с начала формирования «правительства», хотя это запрещено резолюцией ООН. Анкара, в частности, организовала поставку оружия в Триполи и переброску лояльных боевиков из Сирии (в частности, из контролируемого террористами Идлиба) в Ливию. Наемники не гнушаются мародерства и убийства мирных жителей на ливийской земле. Примечательно, что мировое сообщество никак не реагирует на это, если не считать Грецию, которая пожаловалась на передел морских зон, затеянный Турцией и ПНС Ливией.

Турецкий министр заверил, что ПНС необходима военная поддержка Анкары, объяснив это тем, что истинной целью антитеррористической операции ЛНА якобы является нежелание Халифы Хафтара делить власть с Сарраджем. Однако ливийская армия ведет антитеррористическую операцию с 2014 года и до сих пор даже не приближалась к столице. Благодаря ее усилиям террористическая угроза перестала быть проблемой на 80% территории страны.

Кроме того, как известно, Триполи и некоторые города северо-запада страны захвачены бандформированиями, которые формально входят в состав ПНС, но в действительности не контролируются «правительством». Саррадж использует их в качестве инструмента устрашения конкурентов, расплачиваясь за лояльность нефтедолларами. Это не мешает боевикам творить беспредел в подконтрольных им районах, убивать мирных жителей и заниматься работорговлей.