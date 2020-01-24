Минтранс Сирии продолжает работу в Идлибе, несмотря на атаки террористов

Дамаск, 24 января. Количество транспортных средств, зарегистрированных Министерством транспорта Сирии в провинции Идлиб в течение 2019 года, достигло порядка 115 тысяч автомобилей, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Эти данные были задокументированы в транспортном управлении Идлиба, штаб-квартира которого находится в городе Хама, поскольку террористы захватили провинцию еще в 2014 году.

Количество завершенных транзакций с момента открытия временного штаба составляет около 90 000, из них около 18 000 были совершены именно в прошлом году.

Растущее число транзакций свидетельствует о расширении контроля сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Это произошло благодаря успешной военной операции, которая привела к освобождению стратегически важного города Хан-Шейхун и десятков других деревень, расположенных на юге и юго-востоке провинции.

Управление транспорта провинции Идлиб осуществляет такие операции, как передача прав собственности на транспортные средства, размещение или удаление закладных знаков, продление лицензий и предоставление данных о праве собственности.

Руководство управления транспорта делает все возможное, чтобы вернуть штаб-квартиру в провинцию, которая много лет удерживалась боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры1».

Напомним, что в данный момент на территории Идлиба идет масштабная антитеррористическая операция. Сирийской правительственной армии уже удалось освободить более 40 деревень и населенных пунктов, террористические группировки одна за другой терпят поражения и позорно отступают в сторону оставшихся штаб-квартир.

Ранее сообщалось, что сирийская армия нанесла артиллерийские удары по местам распределения террористических группировок в окрестностях Идлиба. Это произошло после того, как боевики атаковали несколько деревень и городов, находящихся под контролем официального Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.