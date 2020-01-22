Лопыреву возмутил вопрос о «лопнувшей груди»

Москва, 22 января. Мисс Россия — 2003 Виктория Лопырева не подтвердила и не опровергла информацию СМИ о «лопнувшей силиконовой груди», пристыдив журналиста Федерального агентства новостей за «некорректный вопрос».

По словам фотомодели, блогера и посла чемпионата мира по футболу 2018 года, она не понимает, почему в СМИ появилась информация о том, что ее постигла та же участь, что и телеведущую Леру Кудрявцеву, у которой в конце прошлого года лопнул силиконовый имплант в груди.

«Я не понимаю, о чем идет речь, это бред какой-то, — сказала Виктория Лопырева дозвонившемуся до нее корреспонденту ФАН. — Я первый раз такое слышу. Я не опровергаю и не подтверждаю. Я просто не понимаю, как вы с таким вопросом можете звонить».

Лопырева заявила, что журналистам должно быть стыдно за такой интерес к ее груди.

«Это стыдно, некорректно и бестактно», — добавила возмущенная светская львица.

Напомним, Лере Кудрявцевой пришлось экстренно удалить силиконовые импланты из груди после того, как один из них лопнул. При этом телеведущая не скрывала от своих подписчиков в соцсетях и журналистов то, что с ней происходило, отчасти для того, чтобы другие девушки не повторяли ее ошибок в погоне за стандартами красоты.