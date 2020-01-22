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В Греции впервые избрали на пост президента женщину

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В Греции впервые избрали на пост президента женщину

Афины, 22 января. Парламент Греции проголосовал в среду за кандидатуру Екатерини Сакелларопулу на пост лидера страны. Согласно греческой конституции, парламент может проводить пять туров голосования по кандидатуре на пост президента.

Так, в первом туре необходимо 200 голосов депутатов, которые 63-летняя Сакелларопулу набрала, передает НСН.

Политик станет 13-м президентом государства и должна сменить на посту Прокописа Павлопулоса, который руководил страной в течение четырех лет. Отмечается, что нового президента приведут к присяге 13 марта 2020 года.

Кандидатуру Сакелларопулу предложил глава правительства Греции Кириакос Мицотакис. По словам премьера Греции, Сакелларопулу является исключительным юристом по международным делам, судебным работником с прекрасной карьерой и репутацией в Верховном суде.

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