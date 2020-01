Хозяйка спасенного со зверофермы соболя рассказала о жизни с диким животным в квартире

Соболя злопамятные и мстительные животные???? ⠀ Расскажу несколько случаев: ⠀ 1. Мама открывает холодильник, соболь, конечно же, все контролирует и суёт свой нос. Отталкивает любопытную Уму, чтоб не мешала, и с этого момента, автоматически попадает в чс. Весь оставшийся день соболица кидалась на мамины руки. ⠀ 2. Я разбирала новогодние декорации, Уморе очень понравились шарики, и она их пыталась украсть. Я забирала, запрещала, в общем всячески препятствовала соболиному веселью. Разозлившийся соболь, запрыгнул мне на голову, и написал на меня ???? При чем, когда Ума совершает пакость, она это делает очень быстро, бежит на безопасное расстояние и победно смотрит на человека. ⠀ 3. И сегодня, я снимала с клетки гамаки соболя, а Умора не любит, когда трогают не вещи, прыгала на меня, пыталась отпугнуть. И в итоге, после неудачных попыток, побежала и схватила мою зарядку от телефона ???? А не знаю, как она так соображает???? При чем говорю ей «нельзя», она отпускает, я снова лезу в клетку, она опять хватает провод. Просто берет в пасть и держит, не грызёт ???? ⠀ Хитрый и расчетливый манипулятор.

