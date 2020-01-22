Хозяйка спасенного со зверофермы соболя рассказала о жизни с диким животным в квартире

Москва, 22 января. Хозяйка соболя рассказала, как живет в квартире дикое животное, в какую сумму обходится его содержание, и как существуют братья меньшие на зверофермах.

Студентка Евгения Федорченко приобрела соболя на звероферме два года назад. Девушка объяснила, что прочитала в Сети о добром нраве этих животных и их приспособленности к жизни вне воли, после чего решила спасти одного зверька от забоя.

«В Интернете пишут полную чушь о том, что это домашнее животное! Что оно очень милое, доброе и приспособленное. Впоследствии это оказалось неправдой», — сообщила она в интервью «Пятому каналу».

По ее словам, период адаптации к дому и людям у Уморы, именно такую кличку дала девушка питомцу, длился долго. Чтобы животному комфортно жилось в нехарактерных условиях, пришлось перестроить многое в квартире и регулярно взаимодействовать со зверем, поскольку в противном случае тот быстро отвыкал от рук.

«Это животное не одомашненное и диковатое. Конечно, звери со зверофермы в дикой природе не выживут, но инстинкты у них сильнее, чем у кошек или у собак», — отметила хозяйка.

Девушка также уточнила, что на питание и игрушки для соболя в месяц уходит от четырех до пяти тысяч рублей. Своего питомца студентка кормит сухим собачьим кормом премиум-класса, при этом ежедневно добавляя в рацион голубику, кедровые орехи, фрукты и овощи.

Выход на прогулки с таким домашним любимцем проблематичен. Девушка пояснила, что пробовала выгуливать Умору, но животное испытывало большой стресс и сильно кричало. Хозяйка уточнила, что такая реакция связана с тем, что прежде соболь жил на звероферме в клетке, и теперь боится больших открытых пространств.

Условия содержания животных на звероферме девушка назвала отвратительными. Она отметила стойкий неприятный запах и тесные клетки, в которых взрослые животные сидят «без возможности двигаться».