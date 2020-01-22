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Хозяйка спасенного со зверофермы соболя рассказала о жизни с диким животным в квартире

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Хозяйка спасенного со зверофермы соболя рассказала о жизни с диким животным в квартиреМосква, 22 января. Хозяйка соболя рассказала, как живет в квартире дикое животное, в какую сумму обходится его содержание, и как существуют братья меньшие на зверофермах. 

Студентка Евгения Федорченко приобрела соболя на звероферме два года назад. Девушка объяснила, что прочитала в Сети о добром нраве этих животных и их приспособленности к жизни вне воли, после чего решила спасти одного зверька от забоя.

«В Интернете пишут полную чушь о том, что это домашнее животное! Что оно очень милое, доброе и приспособленное. Впоследствии это оказалось неправдой», — сообщила она в интервью «Пятому каналу».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соболя злопамятные и мстительные животные???? ⠀ Расскажу несколько случаев: ⠀ 1. Мама открывает холодильник, соболь, конечно же, все контролирует и суёт свой нос. Отталкивает любопытную Уму, чтоб не мешала, и с этого момента, автоматически попадает в чс. Весь оставшийся день соболица кидалась на мамины руки. ⠀ 2. Я разбирала новогодние декорации, Уморе очень понравились шарики, и она их пыталась украсть. Я забирала, запрещала, в общем всячески препятствовала соболиному веселью. Разозлившийся соболь, запрыгнул мне на голову, и написал на меня ???? При чем, когда Ума совершает пакость, она это делает очень быстро, бежит на безопасное расстояние и победно смотрит на человека. ⠀ 3. И сегодня, я снимала с клетки гамаки соболя, а Умора не любит, когда трогают не вещи, прыгала на меня, пыталась отпугнуть. И в итоге, после неудачных попыток, побежала и схватила мою зарядку от телефона ???? А не знаю, как она так соображает???? При чем говорю ей «нельзя», она отпускает, я снова лезу в клетку, она опять хватает провод. Просто берет в пасть и держит, не грызёт ???? ⠀ Хитрый и расчетливый манипулятор.

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По ее словам, период адаптации к дому и людям у Уморы, именно такую кличку дала девушка питомцу, длился долго. Чтобы животному комфортно жилось в нехарактерных условиях, пришлось перестроить многое в квартире и регулярно взаимодействовать со зверем, поскольку в противном случае тот быстро отвыкал от рук.

«Это животное не одомашненное и диковатое. Конечно, звери со зверофермы в дикой природе не выживут, но инстинкты у них сильнее, чем у кошек или у собак», — отметила хозяйка.

Девушка также уточнила, что на питание и игрушки для соболя в месяц уходит от четырех до пяти тысяч рублей. Своего питомца студентка кормит сухим собачьим кормом премиум-класса, при этом ежедневно добавляя в рацион голубику, кедровые орехи, фрукты и овощи.

Выход на прогулки с таким домашним любимцем проблематичен. Девушка пояснила, что пробовала выгуливать Умору, но животное испытывало большой стресс и сильно кричало. Хозяйка уточнила, что такая реакция связана с тем, что прежде соболь жил на звероферме в клетке, и теперь боится больших открытых пространств.

Условия содержания животных на звероферме девушка назвала отвратительными. Она отметила стойкий неприятный запах и тесные клетки, в которых взрослые животные сидят «без возможности двигаться».

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Источник: «Пятый канал»
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