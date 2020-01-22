Эксперты СПбГУ рассказали, какие советские законы подлежат отмене. ФАН-ТВ

«Гильотина для советских актов» — под таким лозунгом прошел 22 января круглый стол на Юридическом факультете СПбГУ. Несмотря на Конституцию, принятую в 1993 году, осталось еще очень много правовых актов СССР, которые продолжают действовать и по сей день. Доценты и преподаватели кафедр обсудили, какие же нормативные акты можно упразднить, а какие необходимо оставить. На их вопросы ответила заместитель директора департамента экономического законодательства Министерства юстиции, Ирина Соломатина.

Безусловно, есть акты, которые уже не имеют смысла. К таким относятся, например, льготы для героев Гражданской войны или акты, которые регулировали действия на территориях, уже не принадлежащих России. Что касается остальных нормативов — они не должны противоречить современным законам.

«И в сфере трудовых отношений, и в сфере социально-обеспечительных есть определенное законодательное правило старых актов. В трудовых отношениях это, прежде всего, 423 статья, Трудового кодекса, которая говорит о том, что принятые до введения кодекса старые акты действуют, если они кодексу не противоречат», — подчеркивает Марина Филиппова.

Всего университету предложили рассмотреть изменение 20 000 нормативных актов. Причем начинался список с декретов 1917 года и заканчивался актами, которые были приняты в конце 1980-х годов.