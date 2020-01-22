Путин рассказал о планах по улучшению ситуации в первичном звене здравоохранения

Усмань, 22 января. Президент России Владимир Путин заявил, что реконструкция и преобразование первичного звена здравоохранения будет продолжена. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.

Президент отметил, что модернизация первичного звена здравоохранения осуществлялась дважды, однако ситуация в этой сфере остается сложной. Глава государства отметил, что причиной этому стала несогласованность действий между муниципальным, региональным и федеральным уровнями управления.

«Сейчас мы будем реализовывать план развития первичного звена здравоохранения​​​... Оно у нас оказалась, к сожалению, в плачевном состоянии, потому что дважды подходили к этому снаряду, что называется, обновляли все, что там происходило, а потом в силу разрозненности между муниципальным уровнем управления и государственным, все опять потихонечку опускалось», — пояснил Путин.

По его словам, преобразования в сфере первичного звена здравоохранения будут продолжены. План развития будет включать в себя модернизацию и развертывание новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионах России, в том числе на селе.

«В 20-ом году мы около 200 ФАПов должны привести в порядок, в 2021 году — свыше 300, потом 400 и так далее... Деньги мы будем выделять из федерального бюджета», — добавил Путин.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства призвал завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов в России до конца 2020 года. Кроме того, президент поручил Общероссийскому народному фронту взять под свой контроль данный процесс.