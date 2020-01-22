Сирия, 22 января. Американские солдаты перекрыли дорогу для патруля военной полиции ВС РФ в Хасаке. Подкрепление для сирийской армии прибыло в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливает позиции джихадистов на юге Алеппо, перебросили подкрепление в Идлиб с конвоем бронетехники.

Армия Турции и союзные силы: обстреливают курдских радикалов в районе кантона Африна на севере Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: насильно завербовали несколько юношей в Хасаке.

Международная коалиция: перекрыла дорогу для конвоя российской военной полиции на северо-востоке Хасаки.

Провинция Дамаск

Как передаёт государственное новостное агентство Сирии SANA, в городе Дамаск инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели в районе Ат-Тадамун очередной этап работ по разминированию жилых кварталов от боеприпасов, брошенных джихадистами «Джебхат ан-Нусра»1 при отступлении из столицы. Саперы прочесывали районы с металлоискателями до 13.00, после чего обнаруженные взрывные устройства вывезли на полигон сирийской армии за чертой города, где они будут уничтожены.

Провинция Алеппо

На юге провинции продолжается серия боевых вылетов ВВС Сирии. Как передает агентство Halab Today, истребители ВВС Сирии наносили точечные удары по позициям радикалов в районе поселений Аль-Мансура и у деревни Хан аль-Асаль. В районе поселка Халаса сирийские вертолеты сбросили на опорные пункты радикалов «Тахрир аш-Шам» бомбы. Информация о потерях боевиков в живой силе и боевой технике пока уточняется.

По информации военно-аналитического Telegram-канала «Вестник Дамаска», турецкая артиллерия подвергла массированному обстрелу шесть населенных пунктов близ приграничного сирийского города Африн, ударив по укреплениям курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Идлиб

Как передает медиаресурс Halab Today, на юге провинции на позиции джихадистов «Тахри раш-Шам» сброшены бомбы с вертолетов. Под удар попали укрепления радикалов у поселка Хан-Тутин и в предместьях города Маарет-ан-Нуман.

По данным ливанского агентства Al Masdar, Сирийская арабская армия (САА) отправила подкрепления на юго-восток провинции Идлиб после того, как их подразделения в районе деревни Абу-Дафна понесли потери от атак «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» и «Тахрир аш-Шам». В состав колонны подкрепления вошли три танка и два бронированных автомобиля.

Провинция Хасака

По данным медиаресурса Yeni Safak, военнослужащие ВС США, которые регулярно патрулируют территории между поселком Тель-Тамр и нефтегазовыми месторождениями у поселка Румейлан, в очередной заблокировали дорогу для российского военного конвоя в составе пяти БТР и пикапа к нефтяным месторождениям на северо-востоке провинции. Отметим, что патрулирование в данном районе силами российской военной полиции предусмотрено российско-турецким меморандумом, принятым 22 октября 2019 года после переговоров президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В то время как американские войска находятся в Сирии без официального разрешения от Дамаска, наживаясь на нефти, которую они выкачивают совместно с курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF).

Как передает портал Alk Habour, курдский патруль SDF провел рейд в городе Камышлы, в ходе которого боевики задержали на рынке несколько молодых людей и вывезли из города в учебно-тренировочной лагерь для дальнейшего прохождения службы в отрядах самообороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.