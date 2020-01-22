Путин назначил Чайку полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе

Москва, 22 января. Российский лидер Владимир Путин назначил экс-генпрокурора РФ Юрия Чайку полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщают в Кремле.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Чайку Юрия Яковлевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что покидающий пост Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напоминает газета «Взгляд». На встрече с бывшим генпрокурором Путин отметил, что в регионе остаются важными вопросы борьбы с терроризмом, и выразил надежду, что экс-глава надзорного ведомства возьмет их в свое ведение.

Должность Чайки занял замглавы Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

Бывший судья и вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН поддержал назначение нового генпрокурора и предположил, что приход Краснова положительно повлияет на правовой климат в стране, а также приведет к изменениям в самой прокуратуре.