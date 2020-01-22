Путин призвал добавить больше рыбы и мяса в потребительскую корзину РФ

Москва, 22 января. Президент России Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины.

На встрече с представителями общественности главе государства задали вопрос о структуре потребительской корзины. Путин указал, что структура потребительской корзины должна быть усовершенствована, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.

«Там, ну скажем, не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и прочее-прочее, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а вот овощи, фрукты — особенно их маловато — и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», — сказал российский лидер.

Летом 2019 года бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что руководство страны намерено пересмотреть состав продуктовой корзины. По его словам, правительство намерено сделать упор на здоровое питание — снизить долю картофеля, хлеба и сахара, но увеличить долю молочной продукции, рыбы, овощей и фруктов.