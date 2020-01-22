Путин счел нецелесообразным переход России к парламентской республике

Усмань, 22 января. Президент РФ Владимир Путин не считает целесообразным переход страны к парламентской республике. Об этом он заявил во время поездки в город Усмань Липецкой области, где провел встречу с общественниками.

Глава государства подчеркнул, что парламентские республики распространены в мире, особенно в Европе. Однако в России, по его мнению, такая форма правления не будет эффективной.

«Возможно ли это применение у нас? Теоретически — возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», — сказал президент.

Путин призвал не экспериментировать с формой правления, обратив внимание, что парламентская республика иногда «дает сбои». По его словам, для России с ее огромными территориями, многоконфессиональностью и большим количеством наций нужна крепкая президентская власть.

Напомним, во время послания Федеральному собранию 15 января Путин заявил, что Россия, по его мнению, должна оставаться сильной президентской республикой. Для этого он предложил закрепить в Конституции РФ ряд поправок, касающихся полномочий главы государства.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выражал мнение, что переход России от президентской к парламентской республике способен ускорить развитие экономики страны, однако опасен для сохранения целостности государства. Политик напомнил, что на характере формы правления, действующей в РФ, отразились многочисленные исторические события, в том числе военные конфликты.