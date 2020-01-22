Перелетные птицы могут раньше вернуться в Подмосковье из-за теплой зимы

Москва, 22 января. Аномально теплая зима может стать причиной раннего возвращения перелетных птиц в Московскую область. Об этом сообщил председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

По его словам, не типичная для января погода стала причиной отсутствия постоянного снежного покрова и постоянных дождей. Кроме того, из-за аномального тепла в столичном регионе могут преждевременно зацвести деревья.

«Если такая погода продолжится, то не исключаю, что прилет ранних весенних птиц может начаться с февраля. Если раньше грачи прилетали в начале марта, то сейчас они могут прилететь при такой погоде в середине февраля», — пояснил Зубакин.

Он также добавил, что жаворонки обычно возвращаются в Московскую область во второй половине марта, однако теперь они могут появиться в начале весны, передает РИАМО.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал причины аномально теплой зимы в России. По его словам, обычно в начале зимы над частью Сибири формируется антициклон, который служит преградой для проникновения теплого воздуха в центральную Россию. Однако нынешней зимой антициклон над Сибирью не сформировался. В настоящее время он находится на границе России и Монголии, поэтому холодный воздух движется в сторону Канады и Аляски. Кроме того, причиной аномально теплой погоды в Росси стало столкновение холодной зоны с теплым воздухом Гольфстрима, в результате чего формируя мощные циклоны.