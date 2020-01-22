Солнцев назвал Водонаеву «оторванной от жизни» старухой за слова о маткапитале

Москва, 22 января. Шоумен Гоген Солнцев жестко осудил телеведущую Алену Водонаеву за ее критику материнского капитала и словах о рожающем «быдле».

По мнению Солнцева, простые россияне живут тяжело и им не близка позиция «гламурных чик» из Instagram. Шоумен призвал бывшую участницу «Дома-2» съездить за МКАД и, по его словам, Водонаева увидит, как некоторые люди нуждаются в деньгах.

«Ее нужно отправить в самую отвратительную колонию за ее грязный и вонючий рот, который нужно заткнуть, и дать по шапке, — сказал Солнцев в беседе с Nation News. — Водонаева — просто оторванная от жизни девочка, или с головой что-то не в порядке. Хотя какая она девочка, она уже старуха».

Шоумен отметил, что 37-летняя блогер высказалась о материнском капитале ради хайпа. По его мнению, Водонаевой стоит продолжать фотографироваться для своего аккаунта в Instagram и зарабатывать деньги на откровенных снимках, а не говорить, что люди «пропьют деньги от государства».

Ранее Водонаева в своем Instagram-аккаунте резко высказалась о предложении ввести материнский капитал для тех, кто родил первого ребенка, и увеличить выплату для семей, которые завели второго чада. По мнению ведущей, в таком случае рожать детей будет «быдло».

Скандальное высказывание Водонаевой осудили и политики, и деятели культуры. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин предложил оштрафовать звезду на 100 миллионов рублей за слова о маткапитале.