Путин заявил, что для реализации социальных реформ нужна макроэкономическая стабильность

Москва, 22 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для реализации озвученных в послании Федеральному собранию социальных реформ нужна макроэкономическая стабильность.

Напомним, что на прошлой неделе Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором анонсировал ряд социальных предложений, которых предложил закрепить в Конституции РФ. Так, например, глава государства считает необходимым обязать правительство ежегодно индексировать пенсии и прописать это в основном законе страны.

Кроме того, он призвал увеличить размер маткапитала, расширить число его получателей (теперь на поддержку государства смогут рассчитывать матери, родившие первенца), увеличить зарплаты учителям и создать дополнительные бюджетные места в вузах.

Путин также предложил изменить баланс между ветвями власти, укрепив роль законодательных органов. В результате правительство РФ в полном составе подало в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, который прежде занимал пост руководителя Федеральной налоговой службы.

Глава правительства назвал основные задачи нового кабинета министров после его формирования — улучшение демографических показателей, поддержка семей с детьми, а также качественное образование и здравоохранение. Мишустин признался, что задачи перед правительством стоят непростые, однако оно приложит все силы для того, чтобы их реализовать.