Путин уверен, что противостоять попыткам фальсификации истории можно только правдой

Липецк, 22 января. Только аргументированной правдой можно противостоять попыткам фальсификации истории. Об этом заявил в среду президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Липецкой области.

Отвечая на вопрос, как можно противостоять историческим подтасовкам, российский лидер сказал: «Правдой. Только правду необходимо излагать, но она должна быть аргументированной».

Глава российского государства напомнил, что в России собираются сформировать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.

Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев, комментируя обвинения дипломатического ведомства Польши в связи с рассекречиванием Москвой архивов времен Второй мировой войны, заявил, что руководство этой страны систематически пытается политизировать историю, подогнав ее под текущую политическую ситуацию. Российский дипломат указал на то, что реакция Варшавы оказалась оперативной, хотя обнародованные Министерством обороны РФ документы были весьма объемными и требовали продолжительного времени на изучение.

Напомним, оборонное ведомство России рассекретило архивные документы в честь 75-летия Победы над нацистской Германией. В материалах также содержались сведения о Варшавском восстании 1944 года и других важных событиях войны. Однако после этого заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский обвинил Москву в «перевирании истории».