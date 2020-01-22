Володин назвал заслугой Медведева конструктивную работу Думы и правительства

Конструктивная работа Госдумы и правительства — это во многом заслуга покинувшего пост председателя кабмина Дмитрия Медведева. Такое мнение в ходе заседания нижней палаты парламента озвучил ее спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Спикер Госдумы отметил работу Медведева на посту премьер-министра.

«Во многом, что Дума стала конструктивно работать с правительством, — заслуга прежнего премьера Дмитрия Анатольевича Медведева», — сказал Володин.

По его словам, выйти на «другой уровень коммуникации», который позволяет более качественно работать над законами, удалось, несмотря на «сопротивление отраслевых министров и аппарата».

«И, обсуждая кандидатуру на пост председателя правительства [Михаила] Мишустина, мы переживали и говорили о том, что нам эту преемственность необходимо сохранить, вывести, если хотите, диалог на другой уровень», — отметил председатель Госдумы.

Он также обратил внимание, что итогом разговора стало назначение заместителем руководителя аппарата Ильи Трунина.

«Он предметно будет заниматься законотворчеством, мы с вами его хорошо знаем. Коллеги, для нас эта кандидатуру не новая. Он постоянно на этой трибуне выступал, представляя правительство, министерство финансов. В его полномочиях — обеспечение взаимодействия с парламентом, с Государственной думой», — подытожил Володин.

Напомним, ранее стало известно о том, что замминистра финансов Илья Трунин, курировавший налоговую политику, освобожден от должности и назначен на пост замруководителя аппарата правительства. Во вторник в России был объявлен состав нового правительства страны.