На строительство храма Победы пожертвовали деньги более 80 тысяч человек

В возведение главного храма ВС РФ к 75-летию Победы уже вложились более 80 тысяч жертвователей. Как подтвердил Федеральному агентству новостей глава фонда «Воскресение» Александр Каньшин, общая сумма сбора уже превысила три миллиарда рублей и на данный момент составляет 3000747793 рубля.

По словам Каньшина, сайт фонда не совсем точно отражает реальную статистику жертвователей: например, сейчас там зафиксировано около 80 тысяч персональных взносов, но в них не учитываются коллективные пожертвования от организаций, поэтому реальных меценатов может быть намного больше.

Министр обороны Сергей Шойгу в среду, 22 января, оценил ход строительства храма Победы и провел заключительное заседание художественного и технического совета. Результат масштабной стройки уже можно оценить в воплощении: золоченые купола храма видны с Минского шоссе у подмосковной Кубинки, практически завершена отделка нижнего храма с мозаикой, витражами, иконами, обрамленными керамическими изразцами, мраморными полами и фарфоровой купелью. Под центральным куполом размещено мозаичное панно с ликом Спаса Нерукотворного.

Вокруг храма строится мемориальный комплекс «Дорога памяти»: в нем в мультимедийном формате разместят портреты и имена всех людей, призванных на Великую Отечественную войну.

Храм Победы должен открыться 9 мая 2020 года.