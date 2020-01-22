Москва, 22 января. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская пообещала привлечь американского актера Леонардо Ди Каприо к решению экологических проблем Крыма. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Депутат уточнила, что обратится к голливудскому актеру, если ее запрос по вопросам незаконной добычи песка снова отклонят. Поклонская уточнила, что в мире существует много экологических проблем, но их нельзя решить спорами вокруг шведской эко-активистки Греты Турнгберг.

Как пишет РИА SM-News, депутат подчеркнула, что вырубка лесов, мусорные завалы, загрязнение воздуха, рек, акватории Черного моря ведут к появлению у людей хронических заболеваний. Отдельным нерешенным вопросом Поклонская назвала сохранение Бакальской косы и озера Донузлав, которые сегодня находятся на грани уничтожения. Она добавила, что отправляла депутатские запросы по вопросам незаконной добычи песка в указанных районах, но они ни к чему не привели. Поклонская обещала привлечь Ди Каприо к решению экологических проблем Крыма.

«Мы не отступим! Снова буду направлять запросы для решения этой катастрофической проблемы. А если опять не сработает — буду обращаться к Леонардо Ди Каприо. Пусть актер-эколог помогает спасать природные чудеса Крыма», — написала она.

Ранее Леонардо Ди Каприо, который активно выступает в защиту окружающей среды, обратил внимание на пожары в Сибири. Актер указал на данные Всемирной метеорологической организации, согласно которым пожары вырабатывали в месяц столько углекислого газа, сколько Швеция вырабатывает за год.

Напомним, что в сентябре 2014 года Ди Каприо был назначен посланником ООН по климатическим вопросам. Актер неоднократно обращал внимание на проблему изменения климата на многих международных площадках. Он также создал фонд, который собирает деньги на улучшение экологической ситуации в мире.