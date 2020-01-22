Путин озвучил объем бюджетных расходов на поддержку семей

Липецк, 22 января. Расходы бюджета на поддержку семей при реализации мер, озвученных в рамках послания Федеральному собранию, составят приблизительно 0,5-0,8% ВВП и превысят 1 триллион рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«...Все предложенные новации, связанные с поддержкой семьи, детства, материнства, горячим питанием в школах, с выплатами детям от 3 до 7 лет — это большие расходы бюджета. Они примерно потянут на от 0,5 до 0,8% ВВП страны — это большие деньги, это свыше триллиона рублей дополнительных расходов», — сказал он на встрече с представителями общественности.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию 15 января глава государства озвучил комплекс мер, направленных на поддержку семей в стране. Среди них Путин выделил продление программы материнского капитала минимум до 2026 года и увеличение суммы пособия на 150 тысяч рублей.

Кроме того, президент предложил дать семьям право на маткапитал в его полном объеме уже при рождении первенца, а также выступил с инициативой ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно для малоимущих семей.