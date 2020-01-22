Путин осмотрел новую детскую поликлинику под Липецком

Усмань (Липецкая область), 22 января. Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Усмань (Липецкая область), где в августе прошлого года была построена детская межрайонная поликлиника.

Главный врач лично провела экскурсию по учреждению, рассказав главе государства об оказываемых в поликлинике медицинских услугах и внедрении современных организационных методов работы. Так, например, Путину показали, как оформляется электронный талон к врачу.

Президент во время осмотра медицинского учреждения не упустил возможности пообщаться с пациентами, которых он встретил в коридоре. Одна из пациенток призналась, что ей нравится вид поликлиники и система электронной очереди. Главный врач тоже осталась довольна.

«Нам нравится. Ничего не отвалилось», — отметила она, отвечая на вопрос Путина о качестве строительных работ.

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, прежняя поликлиника была настоящей «тюрьмой для детей», а с появлением новой инфраструктуры желание работать у врачей утроилось.

Напомним, что в среду Путин прибыл в Липецкую область для обсуждения социальных вопросов. Российский лидер планирует оценить объекты социальной инфраструктуры Усманского района, а также обсудить инициативы социальной поддержки с представителями общественности.

На прошлой неделе Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором анонсировал ряд социальных преобразований. Так, например, президент призвал российские власти увеличить маткапитал, повысить оплату труда учителей и увеличить число бюджетных мест в вузах.