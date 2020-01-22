Bloomberg сообщило о планах Apple выпустить дешевый iPhone

Нью-Йорк, 22 января. Поставщики американской компании Apple Inc. приступят к сборке новой модели дешевого iPhone в предстоящем месяце. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Согласно сведениям издания, бюджетный смартфон будет похож по дизайну на iPhone 8, диагональ экрана, по предварительным данным, составит 4,7 дюйма. Выпуск бюджетного девайса связан с тем, что «яблочная» корпорация хочет расширить свое присутствие на рынке мобильных гаджетов.

Ожидается, что новый смартфон представят в штаб-квартире Apple в калифорнийском Купертино в марте нынешнего года.

Стоимость смартфона Apple iPhone 8 на российском рынке начинается от 40 тыс. рублей.

Как утверждает Bloomberg, новый iPhone оснастят Touch ID, встроенный в кнопку «домой». Технология будет отличаться от датчика отпечатка пальцев, который используется в гаджетах на платформе Android.

Согласно информации издания, сборкой займутся тайваньские фирмы Hon Hai Precision Industry, Pegatron, а также Wistron.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.