Возмущенные политики требуют сурово наказать рассуждающую о «быдле» Водонаеву

После затяжных новогодних каникул медиаперсоны словно вышли из зимней спячки. Если сначала традиционно обсуждались «новогодние огоньки», то на исходе первого месяца Нового года им на смену пришла скандальная история с участием телеведущей и модели Алены Водонаевой. Неудачный самопиар бывшей участницы «Дома-2» и его последствия — тема очередной колонки для Федерального агентства новостей члена экспертного совета по СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна.

Водонаева поймала хайп на детях

История, которая активно обсуждается на исходе января, началась с поста Алены Водонаевой в Instagram про «рожающее быдло». Напомню, в ответ на предложение президента стимулировать улучшение демографической ситуации в РФ увеличением материнского капитала экс-участница скандального «Дома-2» написала, что бедные россияне начнут рожать исключительно ради денег, которые затем пропьют.

«Этот миллион с небольшим (предполагаемая величина маткапитала) рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — написала Водонаева.

За неуважение к россиянам и отсутствие патриотизма телеведущую вначале пожурил Иван Охлобыстин. Алена за словом в карман не полезла, но в тот момент еще казалось, что тема исчерпана.

Однако, единожды словив хайп, Алена решила продолжить поход за популярностью. Ее второй пост про маткапитал, который ненавидимое ею мифическое «быдло» якобы использует не по назначению, вызвал целую бурю эмоций. Так Водонаева словила свой звездный час — ее пригласили сразу в два общественно-политических шоу. И, если в студии «Время покажет» Алена присутствовала лично, то на шоу «60 минут» с Ольгой Скабеевой у нее был телемост. Именно тогда Водонаева вполне заслуженно получила приличную порцию упреков в свой адрес.

А затем дискуссия вокруг оскорбления миллионов российских семей вышла на самый высокий уровень. Президент мощно ударил по тем, кто показывает явное неуважение к россиянам, к семьям с детьми, ко всем, кто думает о будущих поколениях. Людей, которые позволяют себе подобное хамство, глава государства назвал «моральными уродами».

Привлечь к ответственности зарвавшуюся хамку

По поводу скандального заявления Водонаевой высказались многие известные политики, которые призвали привлечь зарвавшуюся хамку к ответственности, вплоть до уголовной.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить высказывания Водонаевой на экстремизм, наградил экс-звезду «Дома-2» массой нелестных эпитетов, а также высказал идею отправить ее на годик на исправительные работы, причем в район Новой Земли.

Коллега Милонова по Госдуме Наталья Поклонская осудила слова Водонаевой, а также предложила телевидению перестать обращать внимание на подобные личности, а приглашать в эфир тех, кто занят реальными делами. А затем спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил образцово-показательно наказать Водонаеву штрафом в 100 миллионов рублей, чтобы неповадно было оскорблять страну и ее граждан.

К осуждению Водонаевой присоединились Ольга Скабеева, Иосиф Пригожин, другие известные люди, которых возмутило, что ничего не представляющая из себя девица позволяет себе оскорблять россиян, называя их «быдлом».

Слово не воробей: расплачиваться придется долго

Сама Алена Водонаева демонстрирует удивительное хладнокровие и, похоже, готова как следует «наварить» на очередной порции скандальной славы. Исходя из принципа — все, что угодно, кроме некролога, она на волне внезапной популярности завела канал на YouTube, а затем в своем Telegram-канале еще раз обхамила всех, кто высказал ей претензии.

Даже коллеги Водонаевой по «Дому-2» Рустам Солнцев и Степан Менщиков не сомневаются, что Алена просто хайпует, что ей не хватает такта не бросаться грубыми высказываниями в адрес россиян, но по большому счету на нужды людей ей плевать.

Так что, судя по всему, стомиллионный штраф для зарвавшейся хамки — вопрос времени. И тогда ее немалые доходы от Instagram и YouTube еще долго будут идти на погашение этого штрафа. Да, Водонаева вроде бы поймала хайп на теме материнского капитала. Только я бы рассматривал ее случай, как символ неудачного хайпа. А проучить ее действительно стоит — ведь слово, как известно, не воробей.