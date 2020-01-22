Путин назвал сроки разработки нормативных актов по маткапиталу

Усмань, 22 января. Нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первого ребенка, должны быть разработаны за несколько месяцев. Такие сроки назвал президент РФ Владимир Путин.

В среду глава государства прибыл в город Усмань Липецкой области, где провел встречу с общественниками. В поездке его сопровождала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая пообещала, что правительство разработает нормативную базу по маткапиталу уже к марту.

«Некоторые вещи должны быть сделаны к июлю, но, как я уже говорил, выплаты пойдут с первого января. То есть, будут начисляться с первого января», — уточнил российский лидер.

Напомним, 15 января президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию с посланием, уделил особое внимание демографическому развитию. Именно от него, по словам президента, зависит судьба России и ее исторические перспективы.

Глава государства предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца, а при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией.

Кроме того, вводятся ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Выплаты предназначены для семей, в которых доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Как сообщает RT, в минувший вторник Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому многодетные семьи смогут строить и реконструировать жилое помещение на садовом земельном участке на средства материнского капитала.