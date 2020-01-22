Путин призвал не растягивать время при реализации послания Федеральному собранию

Липецк, 22 января. При реализации послания Федеральному собранию нельзя растягивать время, оно не должно быть «резиновым». Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области.

«Я исходил из того, что на организацию всей этой работы необходимо определенное время. Однако я с вами полностью согласен: нельзя его бесконечно растягивать, оно не должно быть резиновым», — особо подчеркнул российский лидер, говоря о процессе финансирования и выполнения указанных в послании мер.

Напомним, 15 января российский лидер обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил некоторые изменения в Конституции РФ. После этого Кабмин России ушел в отставку в полном составе. Новым премьер-министром страны был назначен глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, а прежний глава кабмина Дмитрий Медведев стал заместителем председателя Совета безопасности РФ.

Мишустин ранее объявил, что все члены нового правительства будут нести личную ответственность за выполнение поставленных лидером страны задач. Так, он пообещал реализовать майские указы Путина, вернуть утраченное доверие между властью и предпринимательскими кругами, выстроить четкую систему сотрудничества и взаимодействия с регионами, а также улучшить инвестиционный климат в стране и ускорить работу по выполнению национальных проектов.