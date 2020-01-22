Милонов считает, что поддерживающего террористов Вишневского нужно гнать из ЗакСа и судить

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский своей поддержкой террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ) лишил себя права представлять интересы избирателей и должен понести уголовное наказание. Такой точкой зрения с Федеральным агентством новостей поделился бывший коллега Вишневского по петербургскому парламенту — депутат Госдумы Виталий Милонов. Ранее стало известно, что жалоба на действия Вишневского по поддержке фигурантов дела «Сети» была передана в прокуратуру и в конфликтную комиссию ЗакСа.

«Безусловно, Борис Лазаревич (Вишневский) уже перешел все мыслимые и немыслимые границы, — отметил Милонов в комментарии ФАН. — Его последние действия по сути должны подпасть под статью о пропаганде терроризма. Это уголовно наказуемое деяние. И дело тут уже не в конфликтной комиссии ЗакСа, которая по традиции прощает всем либералам любые их негодяйские действия. Это уже вопрос для Следственного комитета и прокуратуры — тут пора возбуждать уголовное дело и привлекать Вишневского к ответственности за пропаганду терроризма».

Борис Вишневский сам лишил себя права продолжать депутатскую деятельность, отмечает собеседник ФАН.

«Вишневский пользуется депутатским мандатом не для защиты интересов избирателей, которые у него, возможно, имеются, а для того, чтобы выполнять задания своих зарубежных хозяев», — подчеркнул Виталий Милонов.

12 января в региональном штабе партии «Яблоко» в Петербурге при активном участии Бориса Вишневского состоялось открытие выставки, посвященной делу «Сети», а также прошел круглый стол, посвященной поддержке фигурантов этого уголовного дела.

Издание «Невские новости» направило в связи с этим официальный запрос вице-спикеру петербургского ЗакСа Сергею Соловьеву, в котором попросило дать оценку, в том числе правовую, действиям Вишневского. По мнению авторов обращения, эти действия попадают под статью 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Замглавы петербургского парламента отреагировал на жалобу. В ответном письме Сергей Соловьев указал, что действия Вишневского будут рассмотрены на заседании конфликтной комиссии ЗакСа. Вице-спикер также перенаправил обращение в прокуратуру для правовой оценки действий организаторов выставки, в том числе Вишневского.

Дело «Сети», которое также называют «Пензенским делом», расследовало ФСБ. Всего по делу проходят 11 человек, которых обвиняют в организации террористических ячеек в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. Фигурантов судят по статьям об участии в террористическом сообществе, а также в подготовке диверсий и терактов с целью спровоцировать массовые беспорядки в России. В настоящее время процесс движется к завершению, в ближайшее время подсудимым должны огласить приговоры.

На основании постановления Московского окружного военного суда от 17 января 2019 года организация «Сеть» включена в единый федеральный список организаций, признанных террористическими и запрещенными на территории РФ.