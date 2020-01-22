Бредихин допустил, что США попытаются дестабилизировать ситуацию в РФ перед выборами

Москва, 22 января. Ужесточение наказания за организацию незаконных акций сохранит в России политическую и экономическую стабильность, считает политолог и главный редактор издания «Архонт» Антон Бредихин.

Эксперт прокомментировал беспорядки в Ливане, которые, по его словам, напоминают незаконные митинги, устроенные командой блогера Алексея Навального в Москве в прошлом году.

«Все протесты реализуются по давно известным схемам «оранжевых» переворотов Запада. США дестабилизацией Ливана пытаются ослабить позиции Ирана на Ближнем Востоке, для чего организуются искусственные политические протесты. И если в России ситуацию удалось купировать, то ливанские власти явно ситуацию запустили», — сказал Бредихин в беседе с «Экономикой сегодня».

Он призвал помнить, что Вашингтон попытается раскачать ситуацию в России перед выборами в Государственную думу 2021 года и попытаются задействовать «оранжевые технологии» на президентских выборах 2024 года. В связи с этим, как считает Бредихин, России для защиты своих интересов нужно применить опыт Запада по пресечению вмешательства.

«Лучший способ – ужесточение наказаний за организацию митингов и участие в них», — подчеркнул политолог.

По его мнению, московские беспорядки показали, что законодательство для пресечения незаконных акций в РФ требует совершенствования. Потенциальные участники нелегальных митингов должны осознавать, что за брошенную бутылку в сотрудника правоохранительных органов или разбитую витрину им грозит три года лишения свободы, сообщил эксперт. При этом, как считает политолог, организаторов беспорядков следует наказывать суровее.

«Ведь те, кто получает деньги из иностранных источников для разжигания массовых протестов в нашей стране часто даже не участвуют в акциях. На большинство организованных им митингов Навальный даже не явился. Зато пополнил свои банковские счета и взбаламутил ситуацию», — сказал Бредихин.

Он предложил наказывать организаторов беспорядков «как минимум пятью годами лишения свободы». По его мнению, это станет сдерживающим фактором для «исполнителей воли западных заказчиков в России».