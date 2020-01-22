Брежнева в спортивном белье восхитила фанатов

Москва, 22 января. Известная украинская певица и актриса Вера Брежнева в очередной раз восхитила фанатов свой идеальной фигурой, приняв участие в фотосессии бренда Etam. Артистка примерила спортивное белье с черными леггинсами и укороченным топом.

«Главное, что нужно тренировать ежедневно — любовь к себе и чувство юмора», — пишет Брежнева в Instagram.

Подписчики «блондинки из «ВИА Гры» остались в восторге от этого перфоманса. Они отметили, что женщина в свои 37 лет выглядит потрясающе.

«Роскошное тело! Вера, обожаю ваше творчество! Моя дочь учиться вокалу на ваших песнях!», «Хорош бицепс!», «Чемпион мира по бодибилдингу», «Тяжело Костяну (муж Брежневой Константин Меладзе — Прим. ФАН) справиться с такой красотой», пишут в комментариях.

Отметим, что Вера Брежнева на снимке не пытается кокетничать, как это принято у фотомоделей. Напротив, она в свойственной ей ироничной манере изобразила типичную позу мужчин-атлетов, которую нередко можно увидеть на конкурсах по бодибилдингу.

Это уже не первая подобная шутка Брежневой в адрес мужчин. Незадолго до этого артистка выложила в Instagram фотографию, где она позирует с накладными усами под носом. Свой необычный вид звезда объяснила тем, что ей было лень бриться в отпуске.

Как сообщали СМИ, бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» отправилась в отпуск на новогодние праздники вместе со своим мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой. Неделю назад Брежнева поздравила всех с Новым годом и при этом пожелала самой себе крепкого здоровья.